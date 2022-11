Iniciativa privada sostendrá con mucho esfuerzo su recuperación económica: Carlos Cruz

La iniciativa privada tiene el interés de sostenerse con mucho esfuerzo en la recuperación económica, el escenario está mejor para el 2023, puesto que el 2022 fue complejo, en el 2021 hubo una ligera mejoría y con los resultados del 2022 la proyección para el siguiente año es seguir creciendo, emprendiendo, lo que viene nos alienta a buscar rediseños para los negocios para seguir con los procesos de reactivación y ser generadores de más empleos, expuso el presidente del Centro Empresarial de Chiapas, Carlos Cruz Coutiño.

Expuso que los segmentos de la economía que requieren más inversión es el campo, el básico, generar procesos de transformación de los productos primarios, otro sector que requiere un fuerte impulso es el turismo que ahora requiere de infraestructura de comunicaciones y mayor seguridad, generar valor agregado a los servicios turísticos, no actuar a impulsos sino con planeación estratégica.





Puedes leer también: Pago adelantado de aguinaldo sin beneficio por altos niveles de inflación: Carlos Cruz





En la recta final del año 2022 empieza a ver ciertas modificaciones económicas a favor pero con muchas limitaciones porque no todas las empresas tiene la capacidad para reactivarse, ha ayudado las obras públicas aunque son pocas y no alcanza a permear en todos los sectores, la construcción reactiva la economía pero las obras no son suficientes y la gran mayoría de las empresas no tienen contratos.

En el sector comercio empieza a ver ciertas estrategias de reactivación, en el turismo la temporada de vacaciones ayuda y el aumento en el número de días de vacaciones va a favorecer pero el impacto luego lo vemos frenado con los eventos delictivos que son cada días más frecuentes e inhiben al turismo, añadió.

Dijo que varios socios del Centro Empresarial de Chiapas viven del turismo como prestadores de servicios turísticos, hoteleros y agencias de viajes, lamentablemente ha habido cancelación de contratos de servicios de parte de algunos clientes, las empresas generan un alto porcentaje de la economía con sus más de 160 mil unidades económicas pero hay que generar más confianza y seguridad.

Cruz Coutiño expuso que los programas sociales están derramando recursos pero estos no se ven reflejados en el pago de impuestos, no son productivos, son fondos perdidos, los recursos de los jóvenes construyendo el futuro no están funcionando porque hay empresas que no les exigen la presencialidad y como consecuencia les pagan solamente la mitad y no están aprendiendo un oficio.

No tengo el dato global de lo que se ha derramado, pero el FIRA está haciendo muy estrecha con el sector empresarial en general y sirve de garantía para que un banco privado otorgue los recursos al cliente, hay varios esquemas y al Centro Empresarial de Chiapas nos ha traído alrededor de cinco bancos, entre el 2019 y 2022 se han generado una inversión en beneficio de la iniciativa privada de Chiapas por 10 mil 470 millones de pesos, para impulsar a las Pequeñas y Medianas Empresas.

Afirmó que el sindicato patronal tiene socios que se interesaron en obtener créditos, tenemos un socio que está exportando chile habanero desde Chiapa de Corzo a los Estados Unidos de América, cuando el FIRA se enteró nos pidió el acercamiento y la negociación ha sido exitosa, “no el socio sabía de las bondades del programa, ni el FIRA sabía que era afiliado nuestro”.

Con este financiamiento va a ampliar su capacidad instalada, en los Estados Unidos de América hay mercado garantizado para el chine habanero, la empresa va a poder crecer con créditos favorables, otro cliente que está en proceso de ser beneficiado para la compra de un hotel, se están bajando recursos repartidos entre las empresas; FIRA no tiene techo, tiene piso financiero, el proyecto crece y requiere más recursos, 500 millones de pesos aproximadamente, falta financiamiento para acelerar la recuperación.