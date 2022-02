Joven cuadrapléjico pide ayuda para solventar terapias y medicamentos

Tuxtla Gutiérrez-. Jorge Luis Samayoa López, originario del municipio de Frontera Comalapa, quien fue diagnosticado desde hace más de cuatro años con cuadriplejia, solicitó a la ciudadanía el apoyo económico para continuar con sus terapias.

"Hace 4 años y medio me fracturé el cuello a raíz de aventarme de un clavado en una alberca, de ahí quedé paralítico, me pusieron Titanium, placas y tres clavos" dijo la persona enferma.





Te podría interesar: Inicia primera campaña de donación voluntaria de sangre, en San Cristóbal





El joven a través de un video subido a redes sociales narró que fue llevado a la ciudad de México donde le realizaron varias operaciones, más de dos años no tuvo movimientos de su cuerpo ni sensación de algunos órganos.

Actualmente he mejorado bastante , me vienen a dar terapia una vez al mes, por lo que pido ayuda económica, ya que somos de escasos recursos, mi padre me ayuda con dos terapias al mes, pero requiere más seguidas para continuar progresando, detalló Samayoa López.

En el mensaje solicitado pide donativos, lo cuales pueden ser enviados a su cuenta personal 5204165807007798 de Citibanamex o información comunicarse al: 9631572255.