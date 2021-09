Juan Salvador Camacho reconoce resolución del TEPJF por Mariano Díaz

El hasta hoy diputado local con licencia por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Juan Salvador Camacho Velasco, reconoció la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que la noche del miércoles ratificó el triunfo del candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mariano Alberto Díaz Ochoa, a la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas.

Camacho Velasco, que impugnó la elección del 6 de junio pasado buscando la nulidad de estás, porque así lo determinó en primera instancia el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, afirma ser respetuosos del fallo del órgano jurisdiccional competente en materia electoral en el país, y adelantó que no será parte del cabildo que desde este viernes encabezará Díaz Ochoa, por el PVEM y ex presidente municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Juan Salvador Camacho dijo que será Guadalupe Cordero Pinto, quien representará a Morena en el próximo cabildo de San Cristóbal de Las Casas que fungirá del 1 de octubre de este año hasta el último día de septiembre del 2014, en el que a su juicio, será una oposición crítica y responsable, que hará presente la voz de la gente en el ayuntamiento y que seguirá defendiendo el sentir ciudadano y que continuará luchando sin tregua por los intereses colectivos de la población de ese municipio.





"Hemos defendido la democracia hasta el final, demostramos con pruebas las irregularidades suscitadas en el proceso electoral en San Cristóbal de Las Casas, lamentablemente el resolutivo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de La Federación no nos favorece, sin embargo, somos respetuosos del fallo del órgano jurisdiccional competente en materia electoral. Seguiremos trabajando por la auténtica transformación de San Cristóbal de Las Casas".

Tras las elecciones del 6 de junio, el Consejo Municipal Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de San Cristóbal de Las Casas hizo público los resultados el 10 de junio, tras conteo de 227 actas, en las que Mariano Alberto Díaz Ochoa, por el PVEM sumó 11 mil 941 votos, contra 10 mil 434 de Juan Salvador Camacho, por Morena, la diferencia es de mil 507 sufragios.

Con la ausencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Cecilia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, la magistrada Angélica Karina Ballinas Alfaro y el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García, a propuesta de este, declararon la nulidad de la elección de miembros del ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas en sesión pública virtual el 27 de agosto.





Sin embargo, el 15 de septiembre, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de las elecciones de integrantes de los ayuntamientos de San Cristóbal de las Casas.

Ello, debido a que las ocho casillas no computadas por hechos violentos corresponden al 3.4 por ciento del total instaladas, mientras que las 227 restantes, cuya votación sí fue computada, representan el 96.6 por ciento del total de las casillas del municipio, por lo tanto, lo acontecido en un porcentaje inferior de casillas no puede viciar la decisión tomada por la mayoría de la ciudadanía votante, argumentó que defendió en su momento el presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, al sostener el 31 de agosto en sesión pública virtual del consejo general, que no había elementos para anular las elecciones en San Cristóbal de Las Casas.