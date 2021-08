La agenda pendiente es la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas: IEPC

Los indígenas son un sector de la población cuya agenda sin lugar a dudas es de las más importantes y prioritarias para las instituciones electorales del país, en particular para el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), esperamos que haya una amplia reflexión sobre lo que se ha hecho, dónde estamos y sobre lo mucho que falta por hacer, enfatizó el presidente Oswaldo Chacón Rojas.

El presidente del Órgano Público Local Electoral (OPLE) afirmó que el pendiente es la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en el país y en el estado, los derechos de inclusión de todos los grupos y sectores son un elemento consustancial de la democracia, no podemos hablar de esta si está asociada a la exclusión.

Durante un conversatorio virtual en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, enfatizó que no puede haber exclusión de los grupos y sectores más desfavorecidos de la sociedad, es un contrasentido, por lo tanto, no tenemos otra opción, ni otra ruta, ni otro camino más que seguir avanzando en la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas.

Ello a pesar de los avances alcanzados en las elecciones locales del 6 de junio pasado, 363 cargos electos por la auto adscripción indígena, de los cuales 179 son hombres y 184 mujeres, de las 29 presidencias municipales indígenas, 7 son mujeres y 22 hombres.

No está demás la discusión, el análisis y el debate de los temas indígenas, desde la perspectiva liberal no hay necesidad de generar políticas de inclusión porque los derechos son para todos, para todas y no tendrían que haber consideraciones para ciertos sectores o para ciertos grupos, desde el liberalismo radical es algo que se cuestiona, añadió Chacón Rojas.





Lee también: Normalistas marchan por Día Internacional de los Pueblos Indígenas









No está demás insistir en que si existen esas políticas o esas diferencias, es porque no somos iguales, el liberalismo radical parte de la idea falsa de que todos somos iguales, los movimientos sociales que reclaman derechos y reconocimiento, justamente lo que demandan es precisamente es que esa supuesta igualdad ha obviado ciertas desigualdades estructurales.

Para el consejero electoral de Chiapas, en el caso de los pueblos y comunidades indígenas que sostienen que no están siendo considerados de la misma manera que otros sectores de la sociedad, no tienen las mismas oportunidades para alcanzar espacios de representación, por eso demandan y reclaman que se les voltee a ver, mismos que tienen demandas específicas.

En lo que compete al IEPC, resulta muy claro que después del proceso electoral del 2018 que se enfocó a la paridad tras el fracaso del 2015, el gran tema para las elecciones del 2021 sería el tema indígena, y aunque el Instituto Nacional Electoral dio el primer paso para reconocer candidaturas indígenas y espacios de representación política indígena, la mayoría de los OPLES no lo abordamos.

Tras los comicios del 2018 de las 40 curules del Congreso del Estado solo una diputación se auto adscribe indígena, no obstante la gran presencia de los pueblos indígenas que equivale al 30 por ciento de la población con más de un millón 400 mil personas, por ello ese sería el tema más importante para el proceso electoral 2021 aún en marcha, a partir del 1 de octubre de este año tendremos 9 curules indígenas en la LXVIII Legislatura Local.

"Seguramente que las elites se van a seguir intentando quedarse con los cargos que corresponde a los pueblos y comunidades indígenas, pero creo que habrá que hacer valer la ley, no más la simulación, ahora se confirma, se verifica que se cumpla con la auto adscripción indígena".