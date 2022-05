La entidad no garantiza legalmente el cambio de identidad: Bonifaz Moedano

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Movimiento de Regeneración Nacional, afirmó que la entidad no garantiza legalmente el cambio de identidad o rectificación de identidad, nadie puede hacerlo en el Registro Civil porque no existe una ley que así lo mande.

Explicó que él ya presentó a la Mesa Directiva que preside la diputada del Partido Verde Ecologista de México, María de los Ángeles Trejo Huerta, la iniciativa al respecto, desde el año pasado, pero no se ha enviado a comisiones para su estudio y dictamen, es una ley que puede ser para muchos compleja, polémica para otros, pero se trata de garantizar derechos y en su momento tendrá que haber una respuesta.

Dijo desconocer las causas por las que la Mesa Directiva no ha querido turnar a estudio la propuesta que a su juicio, es de suma relevancia, como ha pasado su iniciativa relacionada con la unión legal entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario, tampoco la que tienen que ver con el reconocimiento de los afromexicanos,ha solicitado por escrito un informe del estatus que guardan 46 iniciativas de ley, decretos, puntos, de acuerdo y reforma a diversas reyes presentadas desde el inicio de las funciones legislativas de la LXVIII legislatura, el 1 de octubre del 2021.

Bonifaz Moedano, respondió en entrevista que el resto de las iniciativas están relacionadas con diferentes temas, entre ellos, la iniciativa de reforma a la ley Orgánica del Congreso del Estado, modificación del Reglamento del Congreso del Estado, la armonización de las leyes locales con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque en la Constitución local no consideramos a los afromexicanos, lamentablemente no ha pasado.

También he promovido un decreto que establece acciones específicas contra la homofobia, la diversidad sexual, los matrimonios igualitarios, el cambio de identidad, la educación, y otras que tienen que ver con garantizar derechos y respeto a diversos sectores de la sociedad para que sean tomadas en cuenta desde la Mesa Directiva, enfatizó.

Dijo el diputado de Morena que el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado señala que deberán de dársele publicidad y yo estoy solicitando que me digan en qué estatus se encuentran, jamás serán contrarios al beneficio de Chiapas, siempre pensando a favor de las y los chiapanecos.

Por su parte, las representantes de la asociación civil de mujeres Repare, María Enriqueta Bulero Melgar y Kyra Núñez de León, coincidieron en que el Congreso del Estado deberá dar respuestas a las demandas de la sociedad, aunque haya leyes, propuestas o iniciativas que para muchos sean complejas, el cambio de identidad o rectificación de identidad está ya en otros estados del país.