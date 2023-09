La necesidad lo hizo migrar: Leyder Medina apasionado de ser panadero

Ante la crisis migratoria que se vive en Chiapas, puedes encontrarte muchas historias de migrantes que han tenido que dejar su país para poder darle una mejor calidad de vida a sus familiares, este es el caso de Leyder Medina, un joven venezolano que le apasionaba el arte de ser panadero y que por necesidad tuvo que migrar.

En entrevista nos cuenta que lo más difícil fue a travesar la selva el Darien, al llegar al lugar pensó en ya no avanzar y regresarse, pero en su camino e contro a personas lo que hizo menos pesado el camino, por lo que concluyó y ahora está en Tuxtla Gutiérrez.

Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Leyder viaja en compañía de su hermano, cuñada y sobrinos, mientras que sus papás se quedaron en Venezuela, el cual fue una de las razones por la que se salieron de su país, para poder darle a ellos una mejor calidad de vida.

La escaces, la economía y la inseguridad son las cosas más latentes en Venezuela; "si tienes trabajo, trabajas y comes lo suficiente, si no trabajas no come", dijo el venezolano.

Actualmente lleva 3 meses que salió fuera de su país, mientras que en Chiapas ya son 20 días, una de sus principales sueños al llegar a Estados Unidos es darle una casa a su mamá y ponerle su negocio de costura, ya que ella se dedica a eso, y a su padre ponerle un taller de mecánica, ya que es maestro de mecánica.

Él en Venezuela se dedicaba al arte de panadería y pastelería, lo que para ellos es una pasión que lleva desde muy pequeño, en donde siempre le ha gustado, pero por el sueño americano tuvo que abandonarlo.