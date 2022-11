¿Uno, dos o tres? Ley de tránsito no contempla número de pasajeros en motocicletas

En los últimos meses el número de motocicletas con sobrecupo de pasajeros se ha disparado en la capital chiapaneca, pues se ha observado que en ellas viajan familias completas sin ningún tipo de protección y hasta menores de edad con mochilas, que pueden propiciar accidentes graves e incluso la muerte.

De acuerdo con instituciones de salud, el 60 por ciento de accidentes de motocicletas en Chiapas se debe a la falta de precaución por parte de los conductores.

Además las principales afectaciones que se atienden en hospitales en accidentes de motocicletas son fracturas en extremidades como son piernas y brazos, pero también traumatismo craneoencefálico la mayoría de las veces por no portar casco de seguridad.





A pesar de que temen sufrir algún tipo de accidente, motociclistas desconocen el Reglamento de Tránsito y la autoridad no hace nada / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





La Cruz Roja Mexicana en Chiapas dijo que los motociclistas deben respetar los reglamentos de tránsito en el estado, pues no debe existir sobrecupo en el caballo de acero ya que también eso influye y en muchos de los casos no se puede manejar muy bien, por lo cual resulta un impedimento para poder circular.

La Ley de Transportes del Estado de Chiapas no contempla especificaciones con respecto al número de personas que pueden viajar a bordo de una motocicleta, mucho menos las obligaciones por parte de los conductores, ya que lo único que se menciona en el artículo 38 es que “El transporte especial, es aquel que se presta en vehículos equipados adecuadamente al servicio público que se otorga; el cual, según la modalidad de que se trate puede ser gratuito o remunerado”.





Mientras que en el apartado II del artículo anteriormente citado, dice que las “Bicicletas, triciclos y motocicletas para transporte de carga, de acuerdo al estudio de factibilidad que realice la autoridad del transporte, para cada centro de población donde se solicite su prestación, la zona se determinará previos estudios técnicos de factibilidad, viabilidad y núcleo de población”.

Cabe destacar que el Reglamento de Tránsito y Vialidad de Tuxtla Gutiérrez en el artículo 55 señala que los motociclistas deben usar casco y anteojos protectores; teniendo la misma obligación sus acompañantes; además deben sujetarse a la velocidad permitida, según los señalamientos; sin olvidar que solo podrán viajar, además del conductor, el número de personas autorizadas en la tarjeta de circulación, quedando expresamente prohibido transportar menores de doce años entre el conductor y el manubrio.





El Reglamento también menciona que no deberán transitar sobre las aceras y áreas reservadas para el uso exclusivo de peatones; no deberán transitar dos o más motocicletas en posición paralela en un solo carril; para rebasar un vehículo de motor deberán utilizar el carril izquierdo y deberán usar durante la noche o cuando no hubiere suficiente visibilidad durante el día, el sistema de luces, tanto en la parte delantera como en la posterior.

Los motociclistas deben de acuerdo con el Reglamento, señalar de manera anticipada cuando vayan a efectuar una vuelta; no llevar carga que dificulte su visibilidad, equilibrio, o adecuada maniobra, tomar oportunamente el carril correspondiente al dar la vuelta a la izquierda o a la derecha; en zonas residenciales, la velocidad máxima permitida será de 30 Km./ hr; en otros deberes.

Motociclistas en acción

Juan Carlos Vázquez, quien desde hace 4 años adquirió una motocicleta para poder circular con mayor rapidez en la capital chiapaneca, menciona que desconoce lo estipulado en el Reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal, pues cuando tramitó la licencia de conducir le hicieron un examen el cual aprobó de “panzazo”.

“La verdad es que compré la motocicleta porque es mucha más fácil circular de un lado a otro en la ciudad, porque cada vez más hay tráfico y a veces llevo en la moto a mi hijo porque se nos hace tarde, además de que economizamos gasolina, pero la mera verdad es que no sé si esté permitido, lo que sí hago es ponerle el casco”.





José Ramírez, vecino de la colonia Terán dice que adquirió la motocicleta para transportar a su familia, ya que es mucho más económico este tipo de vehículo en comparación con un coche y la economía actual no le permite pagar de manera constante un taxi, aunque menciona que sus conocidos le mencionaron que no transportara a sus hijos, porque podría ser acreedor a una multa, sin embargo, por la cercanía que tiene con el plantel educativo se ha arriesgado.

“Gracias a Dios hasta ahora no me han multado, pero a veces me da miedo que me vea tránsito porque llevo a mis dos hijos en la motocicleta, a pesar de que solo son como cinco cuadras, pero no falta que venga un loco y nos pueda pasar algo”.

Historias como estas se pueden apreciar de manera cotidiana en Tuxtla Gutiérrez, donde no solo transportan a una persona más, si no que a bordo de una motocicleta viajan familias completas sin tener la mínima precaución y que muchas veces termina en situaciones fatales.