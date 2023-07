¡Se acabó el suplicio! Liberan a los 16 trabajadores de la SSyPC que habían sido secuestrados

Después de un angustioso cautiverio que se extendió por aproximadamente 72 horas, los 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) finalmente fueron liberados por sus captores hoy a las 17:03 horas, en el Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.









Este viernes, de acuerdo con los familiares, los trabajadores llegaron en una una camioneta hasta el Libramiento Sur, de donde a escasos 300 metros del cuartel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) descendieron para salir corrieron para abrazar a sus seres queridos después de haber estado secuestrados durante tres días y quienes los esperaban durante un plantón a las afueras de la citada corporación.









“De ahí bajaron, de ahí bajaron (De la camioneta), llegaron corriendo; uno de ellos venía manejando. No hay palabras para explicar. Lo único que les dijeron que los dejaban libres porque no servían para nada; en la unidad que se los llevaron en esa misma se los dieron para que se regresaran”, mencionó Guadalupe “N”, prima hermana de una de las víctimas.

Por su parte Amairani Ramírez, hija de Jose Luis Ramírez una de las víctimas, dijo: “Ya le pasamos agua, le pasamos todo lo que teniamos pues no han comido del todo, no han tomado medicamentos; se le hizo la revisión y solo me dijo: tranquila, ya estoy aquí”.

Respecto al trato que recibieron por parte de sus captores, la joven dijo que su padre le externó que los secuestradores les daban de comer y agua una vez al día, lo cual agradeció pues dijo: “De alguna manera estuvieron con ellos, pudieron darles la asistencia”.









Uno de los empleados secuestrados informó que los captores los abandonaron en una montaña cuya ubicación desconocen. Les proporcionaron una camioneta y se les indicó que se fueran, además de que entregaran las llaves del vehículo a la corporación de la SSyPC.









Tras lo sucedido, los empleados estuvieron algunos minutos en la base policial de la SSyPC, posterior a ellos varias ambulancias llegaron al lugar para trasladar uno a uno a los trabajadores hacia un sanatorio de la ciudad, donde serían valorados.

También puedes leer: ¡En sólo seis minutos! Así fue el secuestro de los 16 oficiales de la SSyPC

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, confirmó la liberación de los trabajadores y expresó su agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, las Fiscalías y las Policías Estatales por su colaboración en el exitoso operativo de rescate.









El secuestro de estos empleados administrativos generó una gran preocupación en la ciudadanía y en las autoridades locales, quienes trabajaron arduamente para lograr su liberación. Se llevaron a cabo intensas investigaciones y se estableció un operativo de búsqueda y rescate, en colaboración con las fuerzas de seguridad estatales y federales.

Al cierre de esta nota informativa dos de los trabajadores serían trasladados hacia un hospital de la ciudad, donde serían sometidos a valoración médica debido a que al parecer se encontraban en estado de deshidratación.

En tanto, la camioneta en que fueron abandonados los trabajadores administrativos, una Ford color blanco, con placas CH-88-682 del Estado de Chiapas quedó a disposición de las autoridades, quienes acordonaron la zona donde fue dejada la unidad.