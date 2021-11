Liberan a personal del Congreso como muestra de voluntad de construir acuerdos

Personal del Congreso del Estado fue liberado por parte de indígenas del municipio de Pantelhó que demandan la aparición con vida de 21 de sus familiares privados de la libertad desde el 26 de julio, quienes tuvieron que huir de su lugar de origen para proteger su vida, ahora viven en refugiados en San Cristóbal de Las Casas.

Uno de los manifestantes, Giovani Aguilar Moreno, explicó que el personal no tiene la culpa, pero "no nos dejan otra opción", solo queremos de vuelta a nuestros familiares, no sabemos si están con vida o ya no, y si van a "disolver el ayuntamiento -que preside Raquel Trujillo Morales- no nos interesa, no nos ocupa si crean o no un concejo municipal, queremos a nuestros familiares y lo demandamos al Estado Mexicano".





Llegamos al medio día al Congreso del Estado y no nos reciben, los diputados no nos dan la cara, no nos toman la llamada, solo queremos a nuestros familiares, no hay seguridad en Pantelhó, no podemos regresar a nuestros hogares, los desplazados son aproximadamente tres mil, expuso en entrevista.

El municipio se está quedando cada vez más sin familias, sin personas, hay comunidades fantasmas, creo que va a seguir creciendo el éxodo, quien sale ya no puede regresar, hoy pretendíamos exponerlo a la presidenta del Congreso del Estado, María de los Ángeles Trejo Huerta, pero no nos recibe, hemos venido en paz pero no se nos atiende, "no se sí es mucho pedir a nuestros familiares con vida".

Hemos liberado a personal, hay muestra de voluntad de parte nuestra, "pero no hay diputados, ni diputadoras que nos atiendan, apenas han tomado posesión, se comprometieron supuestamente con el pueblo, nosotros somos pueblo pero tras las elecciones del 6 de junio, luego del voto del pueblo ya no quieren al pueblo, y eso que solo pedimos justicia, a nuestros familiares con vida", enfatizó Aguilar Moreno.

"Lo que vaya a pasar políticamente no nos toca decidir, opinar, solo queremos a nuestros familiares con vida, necesitamos la garantía de que están vivos y que se restablezca las condiciones de paz y seguridad", reiteró a la salida del personal del recinto legislativo.