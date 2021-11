Personal del Congreso es retenido por familiares de los 21 secuestrados en Pantelhó

Molesta a la diputada Sonia Catalina Álvarez, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el que hayan sido retenidos los legisladores y el personal por parte de familiares de los 21 desaparecidos del municipio indígena de Pantelhó, en la región altos de Chiapas.

Ante la interrogante de medios de comunicación sobre la atención al problema político de Pantelhó, respondió: "no se vale amigo, estoy muy preocupada, yo me pudo quedar, pero no el personal. Molesta amigo, no se vale amigo, es un acto de emergencia".

Los inconformes dijeron que han buscado a algunos diputados pero no los atienden / Foto: Isai López | El Heraldo de Chiapas

Luego de tantos gritos, insultos, intercambios de palabras, aceptaron los manifestantes sacar a las mujeres del recinto legislativo, se formaron, a la cabeza la propia diputada, fue la primera en salir, tan pronto cruzó la reja, sus compañeros y el personal ya no la volvieron a ver.





Sonia Catalina Álvarez es diputada por el Partido del Trabajo, una vez que alcanzó la libertad camino a prisa delante del primer grupo de mujeres, la molestia de los manifestantes es que se colaron unos diez hombres, entre ellos el priista Sergio Antonio Rayo Cruz, lo que generó el cierre de la puerta a las mujeres que ya estaban a punto de salir por la buena fe de los manifestantes.

"Nuestros familiares llevan más de tres meses secuestrados, no sabemos de ellos, de sus vidas, y los del Congreso del Estado no aguantan un día, no se vale, que el personal gestione ante los diputados que nos atiendan y así salen todos,", dijo uno de los manifestantes, acostado en la entrada del estacionamiento del recinto legislativo.

Los manifestantes no permitieron salir a nadie más del recinto / Foto: Isai López | El Heraldo de Chiapas

Respondieron los manifestantes a la prensa que han buscado por teléfono a los diputados Aarón Yamil Melgar Bravo, Marcelo Toledo Cruz y Raul Eduardo Bonifaz Moedano, pero no han conseguido tener contacto con ellos.

El personal del Congreso del Estado sigue desesperado, desde las dos de la tarde se aglomeran en la entrada del estacionamiento, no hay acuerdos con los manifestantes para salir, hay quienes dicen "no trabajo aquí, vine a hacer trámites, también nosotros traemos problemas", comentan desde el interior.