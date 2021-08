Limpiaremos el proceso electoral en San Cristóbal: Juan Salvador

No más impunidad ante la delincuencia electoral, vamos a limpiar el proceso electoral en San Cristóbal de Las Casas, es más, creemos que la Fiscalía de Delitos Electorales debe investigar los delitos hasta sus últimas consecuencias, dijo el diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con licencia y aspirante a la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas, Juan Salvador Camacho Velasco.

El legislador aplaudió la resolución de las magistradas Celia Sofía de Jesús Ruíz Olvera y Angélica Karina Ballinas Alfaro, así como el magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García, al aprobar por unanimidad el pasado viernes la nulidad, y ahora la convocatoria para la elección extraordinaria está en manos del Congreso del Estado.

Camacho Velasco es primo del senador, por el principio de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello e hijo del político priísta, ex Comisionado para la Paz en Chiapas en 1994 y ex Regente de la Ciudad de México, Manuel Camacho Solís.

El aspirante a la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas por Morena, que libró la orca en una comunidad indígena en San Cristóbal de Las Casas durante la campaña política, añadió que lo que ha acontecido en relación con las elecciones fraudulentas del 6 de junio nunca antes había acontecido en Chiapas.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"Hemos comprobado que Mariano Alberto Díaz Ochoa, postulado por el Partido Verde Ecologista de México cometió fraude electoral, se vulneró el principio de legalidad y transparencia, hay pruebas y están en manos de los magistrados electorales, por nuestra parte actuaremos con prudencia y responsabilidad, si la contraparte acuse al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también aportaremos las pruebas".

Mariano Díaz y el Partido Verde Ecologista de México contaminó el proceso electoral, se ha de valer la justicia electoral en San Cristóbal de Las Casas, en el pasado los fraudes electorales se orquestaban desde los gobiernos, y ahora hay que reconocer que el gobierno del estado se mantuvo al margen del proceso electoral.