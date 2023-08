Árboles caídos, principales afectaciones tras la lluvia en Tuxtla Gutiérrez

Con afectaciones leves en Tuxtla Gutiérrez tras la fuerte lluvia que se presentó el día martes 8, para ello el secretario de protección civil municipal, Eder Mancilla nos comenta cuales fueron las afectaciones que se presentaron.





En entrevista exclusiva nos comentó que las afectaciones provocadas por la lluvia, fue derivado de las rachas de viento, provocando la caída de árboles, el punto principal del reporte se presentó en el parque Joyyo Mayu, en donde se cayeron 3 árboles, en donde equipo de Protección Civil ya se encuentra trabajando.

Asimismo mencionó que algunas colonias del Sur Oriente también se vieron afectadas ya que ahí se derivo más las precipitaciones, de las colonias donde surgió este problema son Lomas del Oriente y la colonia Sabines calzada Señor del Pozo.









En el lugar se presentaron equipos de rescate de Protección Civil en coordinación con CFE ya que pasó a traer cables de luz dejando sin energía a colonos.





Otras afectaciones no de gravedad fue el arrastre de material en la colonia Calichal, ya que es un punto donde baja mucho escurrimiento, en donde ya se realizaron de igual manera los trabajos de retiro, así como de material vegetal en algunas alcantarillas de la ciudad, donde brigadas ya dieron la atención para su retiro.





Eder Mancilla, secretario de Protección Civil / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Cabe mencionar que ya esta apunto de terminar la canícula dentro del 12 al 14 de agosto por lo que da inicio de manera puntual las lluvias. Ante ello el secretario de Protección Civil, Eder Mancilla pide a la ciudadanía mantenerse informado a través de las páginas oficiales.





Finalmente pide nuevamente que no se expongan intentando cruzar arrollos, escurrimiento, canales pluviales, o bien zonas de encharcamientos, por que peligran con su vida. De igual manera pide no colocarse debajo de líneas de media a alta tensión, árboles, estructuras que puedan colapsar, pide también a personas no dejar artículos en balcones que con el viento puedan caer, si el vehículo queda varado por alguna falla mecánica o eléctrica comunicarse a los teléfonos de emergencia como el 911 o 072.