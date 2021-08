Los derechos de las mujeres indígenas uno de los grandes pendientes del Estado Mexicano

La coordinadora de la Red de Mujeres de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Chiapas, Diana del Rocío Rodríguez Jiménez, sostuvo que los derechos de las mujeres indígenas siguen siendo uno de los grandes temas pendientes para las instituciones del Estado Mexicano, que requiere mucho más esfuerzo y mayor corresponsabilidad para su atención.





Desde la organización constituida desde el 2012 por mujeres tsotsiles, tseltales y tojolabales se observa deudas que debe abordarse desde distintas miradas y atenderse de manera integral con la responsabilidad de las autoridades electorales, la exigencia de la ciudadanía, de los pueblos y comunidades indígenas y de las mujeres indígenas.

Rodríguez Jiménez mujer tsotsil del municipio de Mitontic, sostiene que es urgente promover la participación de las mujeres indígenas y afrodescendientes en los espacios estratégicos de decisión para el ejercicio de los derechos y el bien vivir, el concepto del bien vivir no debe perderse en ningún sentido, en ningún espacio es rescatado desde la visión de las mujeres indígenas porque lo que hace falta es precisamente un buen vivir.

Este bien vivir tiene que generarse desde esa perspectiva de género, intercultural e intergeneracional a largo plazo, por ello para la Red insiste en que las mujeres indígenas y afrodescendientes ejerzan sus derechos humanos e incrementen su participación política en la toma de decisiones en el ámbito local, estatal y nacional.









Aclaró que la participación política no tiene que ser solo hasta que se agoten los cargos de elección popular, sino tienen que ser más amplia, en los espacios de toma de decisiones, se debe garantizar en todo momento la auto adscripción indígena, aunque no es suficiente, la asamblea debe jugar un papel importante para saber quien si es reconocido o no de un pueblo originario.

No somos apartidistas, no estamos desvinculadas de la participación, ni de los derechos de las comunidades, ni de las mujeres indígenas, las empujamos porque estas agendas son pendientes para el fortalecimiento de los cargos de liderazgos, para ello existen jurisprudencias, aunque no son suficientes, se requiere de mayor compromiso.

Ante ello, recalcó la experta indígena, deben sumarse los partidos políticos para el ejercicio real de las representaciones indígenas y de las mujeres, sobre todo, porque aun enfrentan desventajas porque el monopolio de partidos impide a mujeres estar ahí en esos espacios, no puede hablarse de democracia si no participan los pueblos y comunidades indígenas y si no está presente la voz de las mujeres indígenas.

En los futuros procesos electorales se deben mejorar los términos de auto adscripción indígena y las consultas indígenas que no sean simuladas, en la verificación muchos actores políticos desconocían o no sabían para qué servían estos documentos, habrá que mejorar los mecanismos de formación, información y capacitación a los pueblos indígenas, además de que los consejeros electorales municipales y distritales hablen lenguas maternas para una adecuada interlocución con el pueblo.