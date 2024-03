Madre víctima de violencia exige justicia y reencuentro con sus hijos

Finanzas ¿En qué casos el SAT puede mandarte a la cárcel?

La señora Mayté López, víctima de violencia por parte del padre de sus tres hijos, el senador plurinominal de Chiapas por el Movimiento Ciudadano, Noé Castañón Ramírez, exige justicia, lleva cadi ocho años de no ver a sus hijos, Noé , León y Fernando, cuenta que ya no la conocen a ella porque cuando fueron distraídos eran muy pequeños.

Dijo en entrevista que fue el primer caso de violencia familiar que se hizo público en Chiapas en el 2016, cuando su agresor, Noé Castañón Ramírez, era diputado local y presidente del Congreso del Estado, y precisamente la violencia en su contra inició en el edificio del Poder Legislativo, a dónde el ahora senador le prohibió acudir.

Castañón Ramírez es ahora Vicepresidente del Senado de la República, y desde la sustracción violenta "de mis hijos" no ha parado en la escalada de violencia, "me da sentimientos hablar porque estaba yo recordando que fue aquí en este Congreso del Estado y en este lugar, en el salón de sesiones, donde empezó mi historia de violencia".

Para mí ha sido un motivo muy fuerte estar en el Congreso del Estado porque es recordar la escalada de violencia en mi contra por parte del senador de república, Noé Castañón Ramírez, me arrebataron tres hijos con violencia en septiembre del 2016, tenían tres, seis y ocho años de edad, actualmente son adolescentes de 15, 13 y 10 años, "ya se me fue la vida, siete años y ya voy para ocho años sin poderlos ver, en la que he ganado juicios, y él me los reabre a través de sus influencias, de corrupción y de su puesto".

Dijo que el agresor, Noé Castañón Ramírez, ha tenido el apoyo de su padre, Noé Castañón León, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ex secretario de Gobierno en Chiapas y su familia en el poder en el poder judicial, su tío Wilfrido magistrado, su hermano secretario en la Corte, y todo lo legal me lo han negado, me lo han entorpecido porque aunque yo justificara que no soy violenta, que tengo derecho a ver a mis hijos, él mete y mete amparos, que aquí en Chiapas un magistrado que se llama Jorge Meizon Cal y Mayor Le acepta y le acepta amparos y con ello yo tengo la restricción más larga de la historia sin ver a mis hijos.

Mayté López, víctima de violencia por parte del padre de sus tres hijos / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Se ha impuesto en su contra dice, la fuerza del Estado Mexicano, no ha sido posible acercarse a ellos, a sus hijos, cuando máximo deben durar 90 días, tanto desacato a mandatos judiciales es una violencia institucional totalmente "la que he vivido" y él, Noé Castañón Ramírez, dijo hace poco que él no tiene ninguna denuncia por violencia, y yo me presenté ahí en diciembre del 2023 y pedí una cita en el Senado de la República, pero siguen sin dármela, "porque él dijo si a mí me demuestran que yo tengo denuncias de violencia renunció al puesto, y es al día de hoy que yo presenté las pruebas, ahí están todos los juicios y él sigue protegido por el Senado, lamentó Mayté López.

Consideró que la aprobación de la Ley Vicaría por el Congreso del Estado de Chiapas el pasado miércoles 28 de febrero es un gran sueño, es un gran logro, es la prueba para mis hijos, de que yo nunca los abandoné, de que su mamá los ama, de lo que puede lograr el amor infinito que tiene una mamá unida con el amor de muchas otras mamás, porque esto ha sido una labor de años, desde que mi caso se empezó a visibilizar en el 2016 y para que ser aprobada son tres años que llevamos trabajando unidas muchas mujeres para ver esto realidad.

Es muy grave la violencia vicaria porque llega al feminicidio, se trata de evitar que se mueran mujeres, afecta a mujeres y niños está violencia, ha aumentado la violencia por sustraer a sus hijos para dañar a las mamás usándolos como herramientas de venganza y esto es porque en puestos públicos hay victimarios que salen impunes y aumenta el número de casos de violencia.

A través de los medios de comunicación les dijo sus hijos que los ama, que siempre están presentes en su corazón, en su vida, que son su fuerza, que por ellos "me reinventé, crecí y que se sientan orgullosos de su mamá, que sí su mamá está presente con ellos y que con la Ley Vicaría tenemos una victoria juntos, que por ese amor que les tengo se materializó esta ley".

"A Noé, León y Fernando, deseo poder volverlos abrazar, volver a reír con ustedes, volver a bailar, recuerden lo bien que la pasábamos juntos, toquen su corazón, sientan su corazón y vean cuánto los amamos, ese amor trasciende el tiempo y la distancia, seguimos unidos, no lo dicen nunca. La aspiración es volver a estar juntos, alguno será posible, volvernos a ver, volvernos a conocer, porque prácticamente ellos no me conocen ahora, tenían tres, seis y ocho años cuando me los arrebataron, para ellos son una desconocida, espero que conozcan a su mamá, que crean ellos en su propio criterio, que sean libres de pensamiento, de sentimiento y de actuar".

