¡No van! Magisterio democrático en Chiapas dice no a los nuevos libros de texto

Padres de familia no conocen a fondo el proyecto denominado "La Nueva Escuela Mexicana" que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mientras que representantes del magisterio democrático en Chiapas adelantan que no utilizarán en las aulas los nuevos textos pues desconocen en su totalidad los contenidos, “Sabemos que se aparta del espíritu del derecho a la educación y a los derechos humanos de los niños”, expone el profesor de la sección 40 del SNTE, Armando Falconi Borras.

“Como magisterio desconocemos totalmente los contenidos del proyecto llamado Nueva Escuela Mexicana; a cinco años del gobierno de López Obrador lo que entendemos que se ha hecho es afectar al modo educativo de calidad, de valores y de principios”, añadió Falconi Borras.

El profesor, representante de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, insistió que el magisterio democrático desconoce casi por completo el proyecto educativo del gobierno, señalando que nunca tomaron en cuenta a los maestros para poder cuando menos influir en el nuevo planteamiento.

“En el 2018 cuando andaba en campaña López Obrador propuso un amplio diálogo y acuerdo con el magisterio, ya como presidente electo se promovieron foros pero con la dirigencia nacional del SNTE no avalados por las bases, ni por el magisterio democrático, por ello venimos trabajando como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la educación alternativa; no vamos a utilizar los libros de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos”, indicó en entrevista telefónica.

El profesor Armando Falconi insiste en que a lo poco que han tenido acceso para saber sobre los contenidos de los libros gratuitos, muestra que se tergiversan muchos términos, además no se consultó a la academia de matemáticas, a los expertos en historia, a lso científicos, por lo que se pone en riesgo a la educación y en Chiapas el magisterio democrático no los va a utilizar pues lo que se promueve es la ignorancia. "No hay todes, hay todos y en todo caso todas, no estamos de acuerdo con esos términos”, enfatizó.

Deformaciones del lenguaje

De acuerdo al educador, el lenguaje inclusivo con los términos como “Elle”, “compañere”, es un deformación de los libros de textos, y el que se pretenda que los niños, a temprana edad aprendan sobre la existencia de la diversidad de familias como familias conformadas por homosexuales, bisexuales, etc, sobre temas como la comunidad lésbico gay, el erotismo, entre otros temas es una violación a sus derechos de la infancia.

En tanto, refirió que la desaparición de los libros de español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, historia universal y de México y biología, reduciendo los libros de 222 páginas a solo 11 páginas para nivel primaria, atenta contra el desarrollo cognitivo de los niños, “Por ello estos libros no los vamos a usar, es un golpe a la educación”, insistió.

Finalmente, el docente y lider, indicó que “El magisterio tiene el poder en el aula y no lo vamos a usar esos nuevos libros de texto, vamos a usar español, matemáticas, historia la verdadera historia de México y de Chiapas, sin manipulación, ni tergiversación”.

