Asociaciones protectoras exigen justicia y tipificación del maltrato animal en Chiapas

Asociaciones protectoras de animales condenaron el maltrato de un perro a manos de policías municipales de Tuxtla Gutiérrez, que además, cometieron el delito de abuso de poder, de autoridad y ejercicio indebido del servicio público al detener a un taxista, sujetarlo a prisión y confiscar su unidad por denunciar a la sociedad el abuso en contra del animal.

La representante de Huellas Chiapas, Claudia Cisneros, dijo que el próximo domingo habrá una concentración de rescatistas, ambientalistas y defensores de la fauna doméstica a partir de las 16:00 horas en el Parque Bicentenario para marchar hacia el Congreso del Estado, y aunque no estarán ninguno de los 40 diputados, vamos a dejar constancia de la exigencia de tipificar el maltrato animal en el Código Penal para el Estado de Chiapas.

Estamos indignadas y hartas por los abusos que se cometen por servidores públicos en contra de la fauna doméstica, no podemos consentir a estos maltratadores aunque sean parte del gobierno, todos los días se reportan de 2 a 5 casos de maltrato animal, algunos de manera indescriptibles, en el año recibimos un promedio de mil 500 casos de agresión a perros y gatos torturados, explicó en conferencia de prensa.









Hemos encontrado casos de animales quemados vivos, macheteados, aventados en costales a los ríos, a los contenedores de basuras, bolsas de cachorros a los cauces del río Sabinal, llevamos muchos años exigiendo tipificar el delito, concretamente tres legislaturas y en la actual hay una iniciativa desde febrero del 2022 propuesto por la diputada Fabiola Ricci Diestel, pero no se ha enviado a comisiones para estudio y dictamen para establecer una pena de 5 a 12 años a maltratadores de animales.

"Exigimos a las diputadas y a los diputados que nos escuchen para castigar con cárcel el maltrato animal, queremos la suma de la ciudadanía de todos los municipios, Chiapas es uno de los cuatro estados del país que no ha querido tipificar este delito, se han acumulado iniciativas una tras otra y han quedado congeladas, no se le ha dado curso a ninguna", enfatizó Claudia Cisneros.





Puedes leer también: Congreso del Estado sin aprobar reforma que castiga el maltrato animal





Mientras tanto, la representante de Huellitas en Movimiento del municipio de Berriozábal, Victoria Guillén, dijo que de acuerdo con los artículos 63, 64 y 65 y 66 de la Ley Estatal de Protección a la Fauna Doméstica cualquier persona puede denunciar agresión a animales, y denunció que en un ejido fuera de Tuxtla Gutiérrez en la colonia Alianza Popular funciona una “perrera” sin agua, sin energía eléctrica, en espacios o jaulas de 40 por 50 centímetros, mientras que el Director de Riesgos Sanitarios de Tuxtla Gutiérrez, Alfredo Ruiz Coutiño, no ha querido atender nuestra demanda para rescatar los animales.

Explicó que enfrente de la Escuela Preparatoria 1 fueron retirados con violencia una parvada de perritos, no se les buscó trato digno, vida decorosa, la escuela del delincuente empieza con el que no se puede defender, “mientras que en época electoral cualquiera se toma fotos con un perro”, falta un sentido humano, no hay esterilización gratuita, no hay instalaciones dignas para rescatar a los animales.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️