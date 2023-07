Madres en resistencia inician campaña “Caminando en búsqueda de Cassandra”

Marcha por Cassandra Isabel Arias Torres, joven de 18 años, desaparecida desde el 17 de diciembre de 2022, en donde acudió a una fiesta al salón Tierra Bonita en Berriozábal, Chiapas, cuando fue sacada por sujetos armados. Es por eso que Madres en Resistencia comenzarán la campaña “Caminando en búsqueda de Cassandra”, en donde hoy a las 13:00 marcharán saliendo del puente de Colores en Tuxtla Gutiérrez.

“Caminando en búsqueda de Cassandra” / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Ante esto la madre de Cassandra, Isabel Torres mencionó que esa fecha mencionada se encontraban en una fiesta familiar cuando hombres armados llegaron en camionetas blancas como supuestos fiscales llevándose a su hija de 18 años, ya se cumplen 7 meses de esta desaparición en donde menciona que es por eso que inician la marcha “Caminando en búsqueda de Cassandra”, todos los días a partir del puente de colores sobre el bulevar Belisario Domínguez hasta el Palacio de Gobierno.

“Exijo a fiscalía la aparición de mi hija con vida, ya son 7 meses y no han hecho una investigación como tal, no se si no tienen la capacidad de hacer el trabajo los de fiscalía de desaparición forzada para que busquen a mi hija, por que no han hecho una búsqueda como tal”, menciona la madre de Cassandra.

Con ello también refiere que no sabe que se necesita para que aparezca su hija, si tomar otras alternativas así como el secuestro de los trabajadores para poder agilizar el trabajo, ya que son muchos meses y la fiscalía no tiene respuesta alguna.

Durante la marcha se puede escuchar el apoyo que ha hecho madres en resistencia donde piden que no se dejen las carpetas en el olvido, dejándolas de “juguetear” sin dar razón alguna, esperan que la joven aparezca con vida y que no sea devuelta como las demás hijas del grupo que fueron víctimas de feminicidio.

Finalmente hace la invitación a todas las madres que se encuentran buscando a su hija o algún familiar, así como a colectivos que se quieran unir en apoyo a la campaña la cual será diario desde el punto mencionado hasta el palacio de gobierno, esto como una forma de presionar al gobierno de Rutilio Escandón, para que pueda dar con la joven Cassandra Isabel Arias Torres, así como la de muchas más jovencitas.

