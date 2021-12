Marcelo Toledo Cruz, nuevo presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez

Marcelo Toledo Cruz, es militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desde su fundación, fue su dirigente en Chiapas, diputado local por segunda ocasión consecutiva, participó en el proceso interno para la elección de candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, ahora por fin se le hizo, es el nuevo presidente municipal de la capital, la ciudad más importante de Chiapas.

Fungía como diputado local por el principio de representación proporcional y presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la tercera más importante después de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, académico, su formación ha sido en el Colegio de Bachilleres de Chiapas, ahora enfundado como sucesor de Carlos Orsoé Morales Vázquez, que se había reelegido en los comicios del pasado 6 de junio.





Puedes leer: Abogado de los 21 desaparecidos en Pantelhó demanda justicia





Toledo Cruz, es un hombre leal, sacó adelante las reformas políticas electorales en la pasado legislatura, del 1 de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2021, cargo en el que se reeligió por la vía de la representación proporcional al no haber sido incluido en la recta final del proceso de elección de candidaturas por Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, la historia ahora juega a su favor, y terminará el periodo que inició Morales Vázquez, el 1 de octubre de este año, por el mismo partido.

Marcelo Toledo, desde su ingreso al Movimiento de Regeneración Nacional se ocupó de que esta fuerza política llegara al poder aunque el mismo se mantenía incrédulo por el poder y la fuerza de los adversarios de Morena en los sexenios pasados, creó que Andrés Manuel López Obrador, llegaría a la presidencia de la república y en que en Chiapas en algún momento gobernaría esta fuerza política, pero no pensaba que fuera tan rápido, hoy dirige los destinos de la capital y dice estar listo para no robar, no mentir, no traicionar.





Marcelo Toledo Cruz, es militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desde su fundación, fue su dirigente en Chiapas/ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Sus compañeros de partido ven bien la llegada de Marcelo Toledo Cruz, un tuxtleco, a la presidencia municipal de la capital, ahora solo esperan resultados, una política pública humanitaria, una política de puertas abiertas, con pleno respeto a los derechos humanos, de resultados, de trato digno, saluda a los capitalinos y les adelante que no les va a fallar.

El Día de los Santos Inocentes es la conmemoración de un episodio trágico, la matanza de niños menores de dos años nacidos en Belén, ordenado por el rey Herodes, con la finalidad de deshacerse del recién nacido que se anunciaba con el rey de Israel, el salvador del mundo, Jesús de Nazaret, hecho sucedido el 28 de diciembre. En la actualidad se recuerda como un día lleno de humor, de bromas, en las personas que hacen inocentadas y quienes la reciben.