Marchan en Tuxtla en el día mundial de la concienciación del autismo

Padres de familia marcharon la tarde de este martes 2 de abril en Tuxtla Gutiérrez en el Día Mundial de la Concienciación del Espectro Autista, con la finalidad de hacer visible el transtorno, problemática que requiere un abordaje, no es una enfermedad, no se curra, pero existen muchas intervenciones con terapias para que las personas que la padecen puedan adaptarse a los diferentes entornos con las habilidades.

Los sintomas más frecuentes es que el niño, la niña, los adolescentes, jóvenes y adultos no fijan la mirada, no es igual para todos, puede haber contacto visual leve, las personas que padecen autismo no sostienen la mirada, no responden a su nombre, no comparten la sonrisa social, ni las primeras palabras y sus causas son multifactoriales, es genético, presenta antecedentes familiares, deficit de atención, de lenguaje, pero no se conoce específicamente la causa.

Una de las madres, Karen Meza, dijo que este día para los padres es muy especial y muy importante, lo que tratamos es que se visualice el autismo, aunque pareciera que es muy visible hay muchas personas que desconocen el tema y queremos que la sociedad sea más empática con los niños, son los niños son igual que todos, el éxito depende del año de los padres, de la familia y de la inclusión de la sociedad.

Por ello, se busca visibilizar la neurodiversidad del pensamiento, no solo pegar anuncio en las redes sociales, se trata de hacer acciones todo el año para que la sociedad pueda darle la importancia necesaria a las personas, se presenta tanto en hombres como en mujeres, en las niñas, el número de casos va en aumento ay que no hay estudios que indican cuántos son, hay más casos diagnosticados en varones.

Mientras tanto, Indira Rivera añadió que se trata de visibilizar el tema relacionado con el autismo para que las personas lo conozcan, para que las personas sepan a dónde acudir, hay diferentes instituciones privadas marchando, muchos papás, muchas familias, el éxito depende de la constancia, disciplina y terapias, su hijo Erick ha llevado 18 años de terapia y ahora a sus 22 años puede realizar muchas actividades sin ayuda, lo que requiere es supervisión de adultos, al joven lo diagnosticaron en el 2004 y no había institución a dónde acudir, ahora ya hay alternativas y hay personas que no conocen el autismo y lo que gar detrás.

En su momento, Uget López Anaya abundó que se trata de hacer conciencia y enfatizar que hay que ser empáticos, no se trata de juzgar a los padres, ni a los menores de edad, los niños no hacen berrinches solo hay que enseñar a regular sus emociones, hay que generar más empatía, los niños no comprenden muchas cosas de los adultos, hay dedicar mucho tiempo, mucho amor y mucho cuidado, el éxito está ahí, en la dedicación y en el amor.

Existe una gran cantidad de casos en el estado, en las personas se pueden encontrar signos de alarma desde los primeros meses de desarrollo, por la evolución del servicio humano se tienen pruebas positivas desde los dos años de edad y en ese sentido a posible proporcionar diagnóstico, es necesario realizar pruebas, realizar una intervención temprana a través de terapias.

Cuentan los padres que todos los días se debe hablar de autismo en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en la sociedad, desde todas las instituciones y las personas que trabajan en la atención del problema pedimos el respeto para las personas con autismo, pedir aceptación, se habla de visibilizar, pero creo que ya se conoce bastante, esto va en aumento, cada vez hay más diagnóstico.

En el Parque Jardín de la Marimba comenzó la concentración de las personas participantes en la marcha, más mujeres que hombres, también niñas y niños, en su mayoría vestidos de color azul, caminaron desde la avenida central entre octava y novena calle poniente hacia la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, la intensión es hacer ver que las personas con autismo tienen derechos.

