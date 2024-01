Comerciantes exigen remodelación al mercado público de Tuxtla Gutiérrez

Locatarios del Mercado Público Municipal Juan Sabines Gutiérrez en el centro de Tuxtla Gutiérrez, entre la calle central y primera oriente, entre tercera y cuarta avenida sur, demandan mantenimiento, desde su remodelación en el gobierno de Juan Sabines, entre el 2006 y 2012, no ha recibido ninguna atención, y ya es necesario porque el techo es una evidencia del abandono, sucio y tubería oxidada.

La señora Rosario Reyes Cadena cuenta que para ella sigue siendo Gustavo Díaz Ordaz, dice que los locatarios hacen lo suyo ofertando productos frescos y de calidad como carnes, abarrotes, frutas, verduras, bebidas y pozol, pero lo que necesita el centro de abasto es mantenimiento, el techo está lleno de telarañas, se requiere que esté limpio y la responsable en la presidencia municipal, el esfuerzo de los comerciantes está ahí, pero el que hayan retirado del centro las terminales del transporte Chiapa de Corzo y de Suchiapa afecta porque ha retirado a los compradores, mientras que la colocación de los parquímetros va a ahuyentar a la gente que viene a comprar en autos particulares para no pagar estacionamiento en la vía pública, el avasallamiento del comercio ambulante nos afecta, ha crecido alrededor del mercado, es incontrolable, nadie aplica el orden.

Mientras que Susana Lazos explica que comprar en el Mercado Público Municipal Juan Sabines es muy bueno, su calidad, sus precios y su atención, compra desde hace muchos años, pero cree que debe mejorar el mantenimiento de las instalaciones, es lo que está haciendo falta, habría que mejorar la limpieza y que se puede presentar otra cara del centro de abasto a las personas que vienen a comprar, y eso es responsabilidad de la presidencia municipal de la capital.

A la vez, Luis Marín indica que el Mercado Público Municipal necesita muchas cosas, falta que la gente se atreva a venir, pero es consecuencia del desorden en el transporte público, es un caos en los alrededores del mercado con un sin fin de rutas del transporte público, habría que ordenarlas, además, los parquímetros vienen a afectar, se ha apoderado la autoridad municipal de los espacios públicos que deben ser para el disfrute de la gente, también falta mantenimiento, pintura, la sustitución de los focos que están fundidos.

Por otra parte, Fernando Ramos, dedicado a la venta de pescados y mariscos, expuso que el Mercado Público Municipal Juan Sabines requiere de muchas cosas, el tráfico se carga demasiado y habría que ordenarlo, con los parquímetros habrá más ingresos para su bolsillo pero no para beneficio de la gente, si hay ya un control de los espacios públicos que deben ser para el pueblo, los que vienen en carros particulares tendrán que pagar estacionamiento en las calles, lo que lástima a la economía y nos va a afectar las ventas, en el mercado no nos ven, ahora que andan en la política no nos ven, falta mantenimiento a las instalaciones, mucha gente no quiere venir a comprar por falta de alternativas en vialidad.





Finalmente, Homero Monterrosa Ballinas, cuenta que el mayor problema es el crecimiento del comercio ambulante, lamentablemente nadie los para, nadie pone orden y menos ahora que todo mundo anda metido en los procesos electorales se han olvidado más del mercado, falta mantenimiento y limpieza, los locatarios hacen lo suyo pero falta que la presidencia municipal haga la parte que le corresponde.