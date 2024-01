Emergencia ambiental en San José Terán tras incendio en banco de piedra

Tras el devastador incendio que consumió el banco de piedra conocido como "La Quebrada" el pasado 28 de diciembre, los habitantes de San José Terán se enfrentan a graves repercusiones en su salud y medio ambiente. Los colonos, afectados por el humo y la contaminación generados, han alzado su voz exigiendo la intervención inmediata de las autoridades locales.

La problemática se agrava debido a la presencia constante de camiones de basura que llegan al área para desechar desechos, según denuncias de los residentes. Ante esta situación, los colonos se han opuesto activamente, bloqueando la entrada a los camiones en un esfuerzo por evitar más daños a su entorno ya afectado.

Robelina, es una de las habitantes que vive frente al lugar, ella menciona que es mucha la contaminación que se ha originado, ya que llegan a tirar la basura, lo que esto les está afectando físicamente, sobre todo en su salud; "Ya van como 5 incendios, hace más de tres años hubo uno grandiosidad que nos tuvimos que salir de nuestras casas", indicó la vecina.













Cabe mencionar que en su mayoría las personas que habitan cerca al lugar son mayores de edad, algunas padecen enfermedades crónicas, como los pulmones, asmáticas, lo que ha empeorado su salud.

Otras de las vecinas afirmó que los incendios y el exceso de humo ha perjudicado a los vecinos y con este reciente incendio que se originó nuevamente acudieron bomberos y personal de Protección Civil a apagarlo.

"Yo casi no estoy aquí, salgo de viaje, pero mucha gente se ha quejado, que padecen de los pulmones, la garganta, padecen de irritación en los ojos, pero como les digo mientras no nos unamos, no hay solución", mencionó.

Asimismo aseguró que este problema no es reciente, ya es de varios años, donde llegan a tirar escombro y basura, asegurando que las piedras también agarran fuego, por lo que si llega a haber un chispazo, rápido se propaga el fuego porque se mantiene caliente la zona.

El incendio en "La Quebrada" ocurrió el pasado 28 de diciembre / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas Vecinos señalan que los incendios y la basura acumulada afectan la salud de la comunidad / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas Vecinos denuncian que llegan a tirar basura al lugar / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Otra de las vecinas fe nombre Carmen, explicó que hay una vecina que se encuentra viviendo a la vuelta de este basurero, por lo que su salud se ha agravado, ya que padece de los pulmones y esto ha sido un motivo para que su estado de salud sea grave, donde la irritación en la garganta es mucha o incluso le llega a faltar la respiración.

Ante esta problemática colonos cansados de estos sucesos piden a las autoridades intervención, y que se pueda reubicar este lugar, ya que esta dentro de la ciudad afectando a los pobladores, así como incentiva la contaminación ambiental en Tuxtla Gutiérrez. De igual forma asegura que se viene la temporada de estiaje y calor por lo que temen que se vuelva a repetir el incendio que se vivió hace casi 3 años.