Alto costo del combustible impacta al transporte en Chiapas

“El costo de los combustibles en Chiapas está imparable, lo mismo que en todo el país, todo lo contrario a lo dicho por el cabecita de algodón, de que no habría incrementos o gasolinazos, ha ocurrido todo lo contrario", dijo don Joel Rodríguez, operador de un autobús de la empresa de transportes TLA.

“Para hacer un viaje de Tuxtla Gutiérrez se llena el tanque de salida por diez mil pesos y en el camino se hace otra carga de seis mil pesos, las gasolineras extranjeras en México tienen el mayor costo del diésel, nadie hace nada para establecer un control de precio”, expuso en entrevista en la estación de servicio del libramiento sur y tercera oriente en la capital del estado, donde pese a que no alcanza la media nacional de 27 y 28 pesos por litro, se percibe un aumento de por lo menos un peso con 40 centavos.

Dice que este martes 2 de enero del 2024, el precio del litro de diésel es de 24 pesos con 40 centavos, pues al cierre de diciembre no llegaba a los 24 pesos “Estamos iniciando este año con un precio diferente, este aumento es injusto, es un poco arbitrario y lesiona a la economía de todos, porque sin duda que a este aumento de precio del diésel el patrón aumentará sus costos en el precio del pasaje de turismo que TLA está moviendo a varias partes del país”, sostuvo Joel Rodríguez.

Asimismo, agregó que “Para nosotros que nos desplazamos en gran parte del territorio nacional este precio es caro, ese es el término, durante el 2023 se mantuvo un poco estable, llegó a los 23 pesos, para el inicio de enero del 2024 para nosotros hemos alcanzado un aumento de un peso con 40 centavos, este escenario se presenta en tan solo los primeros dos días del año, argumentó mientras cargaba de combustible el tanque de su autobús”.

Nosotros cargamos combustible en las estaciones de servicio que tienen convenio con la empresa TLA, pero en las diversas rutas nos damos cuenta de sus costos.

De acuerdo con Joel Rodríguez, con estos costos de los combustibles se modifican también los costos de los demás insumos para las unidades, refacciones, llantas, aceites y demás, porque el combustible es el patrón de modificación de los costos de los demás insumos, es el que mueve todo.

Alerta de que podría ser mayo el costo ante un aumento del salario mínimo en México, que es otro factor que incrementa los precios de los insumos para el transporte, por lo que sin duda que la vida económica para los usuarios será siempre un constante incremento, no hay otra alternativa, siempre es el transporte el medio de desplazamiento de un lugar a otro y a pesar de que su costo sea considerado como caro tenemos que recurrir a ello.

“De Tuxtla Gutiérrez a la ciudad de México y a otros destinos vamos a encontrar precios diferentes, pero que pasan los 24 pesos, la modificación es en centavos, pero claro que está caro, por lo tanto, si para la empresa es alto, lo será para el resto del transporte en el estado y en el país y le pegará a más a las empresas más pequeñas”, apuntó.

Otros operadores de combis, taxis y particulares consultados en las gasolineras reprobaron el alto costo del combustible en este inicio del 2024, aunque prefirieron no dar entrevistas, algunos no sabían que el costo ya era diferente entre el día de ayer y el día de hoy, pero narraron que no hay de otra, pues así seguirán trabajando.

