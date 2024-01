Celebración multitudinaria del 30º Aniversario del EZLN en la Selva Lacandona

Municipios EZLN celebra 30 años de lucha y renueva su propuesta de autonomía en Chiapas

Ocosingo, Chiapas - Más de 6 mil personas se congregaron en la Selva Lacandona para conmemorar los 30 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) contra el gobierno federal, el 1 de enero de 1994. La celebración, que incluyó obras de teatro, bailes y música, tuvo lugar en el Caracol VIII Dolores Hidalgo, ubicado en el municipio de Ocosingo.

Desde las 11 de la noche del 31 de diciembre de 2023, simpatizantes, militantes del EZLN y representantes de organismos no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, se congregaron en el centro del Caracol VIII Dolores Hidalgo. Integrantes de diversas comunidades zapatistas llegaron días antes para participar en la gran fiesta de aniversario.

A las 12 horas, el Sub comandante Insurgente Moisés tomó el escenario para dar la bienvenida a los miles de asistentes. En su discurso, aseguró que no permitirán más atropellos por parte de los gobiernos y dejó claro que, aunque no se meterán con los soldados, responderán y se defenderán en caso de agresiones.

"Para salir adelante con nuestra lucha, los zapatistas no nos matamos, no matamos a la gente, no nos metemos con el gobierno, pero si los soldados nos atacan, nosotros nos vamos a defender. Con los gobiernos lo dejamos y salimos adelante solos, pero no vamos a permitir que nos agredan", afirmó el Sub comandante Insurgente Moisés.

Diversas organizaciones se sumaron a la celebración del trigésimo aniversario del inicio de la guerra contra el olvido del EZLN. En un comunicado, destacaron la importancia de la resistencia y rebeldía zapatista que ha impactado en el curso de la historia, inspirando a otros movimientos sociales.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) expresó su solidaridad con el EZLN y señaló que seguirán apoyando al pueblo que construye alternativas desde abajo. Además, denunciaron la política criminal de contrainsurgencia del Estado mexicano y exigieron la liberación inmediata de José Díaz Gómez, Base de Apoyo del EZLN, tomado como rehén en un penal del país. La celebración culminó con un llamado a la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos.

