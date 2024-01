Arranca el 2024 con baja demanda en transporte público en Tuxtla

Municipios Transportistas incrementan su tarifa este 1 de enero en Teopisca

La salida y llegada de personas de la terminal de la OCC en el poniente norte de Tuxtla Gutiérrez es baja, las unidades no traen cupo lleno, tampoco salen con cupo completo, pasajeros no quieren hablar con medios de comunicación, pero los taxis que hacen el servicio desde esta terminal de transporte cuenta que el día 1 de enero hubo más demanda de servicios, pero este 2 de enero del 2024 es muy baja y muchos no creen sacar la cuenta con facilidad, además, en el sitio son 200 vehículos.

En ese sentido, Ricardo Solis de la de RadioTaxi 0499, cuenta que salió con entusiasmo a trabajar, con muchas ganas, con entrega y con pasión, pero ayer si hubo una buena demanda de servicios por parte de pasajeros, pero este día ya no hay tanto, hay quienes solicitan servicio local y foráneo, hay gente que está viviendo, los que fueron a visitar y los que vinieron a ver a los suyos ya se van, pero en diciembre moviendo más, sobre todo, a partir del 23 hacia el 31, ahora estamos arrancando enero, no sabe la cómo va a estar, espero que bien, aunque históricamente es bajo el comienzo.

Hoy hay poco pasaje, esperamos que conforme transcurra el día se mueva un poco más el pasaje, la aspiración es mover más gente, el compañero ya me peinó mi pasaje, me tocaba abordar, pero y me ganó, dijo mientras concedía la entrevista, pero así somos acá que entre muchos choferes no nos conocemos todos, 200 en total, este día nos iniciamos bajos en servicios, los carros llevan clima, dijo.

Mientras que Josué Díaz, dijo que en la terminal de la OCC el pasaje es muy bajo, tanto para llegada como salida de usuarios, la gente sigue de vacaciones, esperamos que a partir del próximo lunes para haya una mayor llegada de gente a Chiapas y salida de Tuxtla Gutiérrez y con ello se eleve la demanda, esperamos que se normalice, las primeras dos semanas del año siempre hay más movimiento, a partir de la segunda quincena baja más, en febrero sigue bajando, ya no se comporta como antes l demanda de servicio de taxi, del 2020 para el 2023 ha bajado, afecta el crecimiento del pirataje, hay muchos carros particulares que hacen servicios.

La competencia desleal que enfrentan con plataformas como Didi, Uber y Drive





En su momento, Jesús Ulber Hernández, del sitio Luis Donaldo Colosio de la Central Camioneta de la novena sur, dijo que los usuarios están regresando, algunos ya lo han hecho, otros que tenían que salir de Chiapas ya lo hicieron, lo que tenían que gastar ya lo hicieron, es poca la demanda del servicio, es baja, y eso que enero y febrero es mayor, pero sin duda que a finales de febrero será menor la demanda, en el comienzo del segundo bimestre del año siempre baja y a hacerlo frente al nuevo año como sea posible.

Aldao Navarro, operador de la unidad 0144 del servicio de taxi, cuenta que el pirataje a través del Didi, Uber y Drive, "no les podemos hacer competencia", mientras que para nosotros el servicio más barato es de 50 pesos, para ellos es de 30 pesos, ellos pueden llevar y traer pasaje al aeropuerto y nosotros solo llevar.

Nosotros requerimos licencia de chofer que por dos años tiene un costo de mil 400 pesos y sumado al tarjetón que en total se requieren más de 4 mil pesos, para la revisión mecánica de la unidad, seguro de usuarios y de la unidad, si no llevamos documentos que paga el operador le quitan el vehículo y se paga multa, mientras que las plataformas no requieren de ello, explicó en la terminal de la OCC.

Muchos vehículos de las plataformas llegan a los sitios y abordan y nadie les dice nada, no hay orden de la Secretaría de Movilidad y Transportes, en la ciudad la demanda de servicios es bajo y muy alta la competencia, en la terminal de transporte hay que esperar que llegue autobús para ver si hay pasaje, en los estacionamientos hay un promedio de 20 carros de manera permanente en espera de pasajes, añadió.

Una unidad no trabaja ocho horas que es la jornada laboral, sino catorce horas en total, para sacar la cuenta y tener ganancia en el día debemos alcanzar un mil 200 pesos en adelante, 400 pesos para la cuenta desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche, 400 pesos para la gasolina, 50 pesos de lavado de autos, lo que quede que van de 200 a 300 pesos es del chofer, a veces no se gana ni un salario mínimo que está en los 207 pesos con 44 centavos.

