México carece de políticas públicas en materia de transparencia: Leopoldo Maldonado

A fin de que las mujeres de Chiapas tengan mayor participación en materia de acceso a la información pública, este jueves el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas (ITAIPCH) en coordinación con Artículo 19, organización sin fines de lucro que busca la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, lanzaron la campaña denominada “Nosotras con la información”.

El director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, Leopaldo Maldonado Gutiérrez, reconoció que en México persiste la falta de políticas públicas de transparencia proactiva que habiliten a las comunidades indígenas a acceder a información adecuada, oportuna, culturalmente pertinente y en su propia lengua, esto aún cuando nos encontramos en el siglo XXI, es decir, una era en la que la tecnología ocupa un lugar importante entre la población.





Detalló que es importante generar información en lenguas indígenas, pues es un derecho que poco se materializa en el país y es por eso que acciones como estas, se buscan consolidar a través de campañas, para replicar el ejercicio y que las mujeres indígenas cuenten con información oportuna para ejercer su derecho en todos los ámbitos.









“Debemos reconocer a México como un Estado pluricultural, tal como lo reconoce la Constitución Mexicana y los tratados internacionales de los que forma parte, implica una obligación de crear acciones y brindar herramientas a las poblaciones para el ejercicio de sus derechos, eso es importante, el artículo segundo de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT sean instrumentos vivos no de cartones y eso se materializa en la vida cotidiana y en el ejercicio cotidiano”

Por su parte, Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado presidente del ITAIPCH, señaló que en la actualidad están trabajando con distintas asociaciones que están integradas e inmersas en el campo de trabajo de acceso a la información pública, con el objetivo de llegar a las mujeres de los pueblos originarios.





Unen esfuerzos ITAIPCH y Artículo 19 para que las mujeres chiapanecas tengan mayor participación en este ámbito / Foto: Jhonatan González





“Porque entendemos que una de las debilidades que los organismos garantes tenemos, es que no somos conocidos, no somos reconocidos y no son utilizados por la sociedad, ese es el reto principal que tenemos que la sociedad sepa que estamos y que la sociedad sepa que hay leyes que amparan los derechos humanos que corresponden”

Para que existan las posibilidades de igualdad y de justicia para todos, los organismos impulsores de la libertad de información coincidieron en que paso a paso caminarán y encontrarán las estrategias adecuadas para que el paradigma del chiapaneco cambie, de tal forma que la arena sea igual para todas y todos para que las brechas se acorten e inclusive desaparezcan y haya mayor participación en la solicitud de información de sujetos obligados.