¡Busca ayuda! Migrante ofrece servicios de peluquería en Plaza del Sol

En el estacionamiento de la Plaza del Sol frente a la terminal de autobuses de la OCC, un migrante venezolano ha instalado una peluquería, por cada servicio cobra la cantidad de 60 pesos, utiliza una máquina de pila, tijeras, navajas y peines, su trabajo lo realiza con gran delicadeza, los migrantes que reciben el corte de cabello están a gusto, satisfechos, dicen que en la ruta migratoria se hace de todo, entre otras actividades la estética.

Mike Roberto Colomer Reyli, de Honduras, con su nuevo corte de cabello dice que está listo para seguir la ruta con destino a los Estados Unidos de América, envía saludos a Isla de la Bahía de Roatán, otros le echan porras, también envías saludos a Tegucigalpa, está es la tercera vez que intenta llegar a la Unión Americana, la primera ocasión personal del Instituto Nacional de Migración lo detuvo en Córdoba, Veracruz, la segunda ocasión en el mismo lugar y la tercera fue en Puebla, para llevarlo a Villahermosa, donde lo obligaron a firmar un documento para abandonar el país.

Sin embargo, cuenta que a pesar de la advertencia, decidió subir de Veracruz a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y espera seguir su camino para llegar en el momento que Dios se lo permita a los Estados Unidos de América, salió de su lugar de origen en Honduras hace dos meses y su familia le pide que le eche ganas, que se cuide, que se proteja y que no le haga mal a nadie, "mi país es tan pequeño y tan pobre que no tiene para más, no hay aspiración a nada, en Honduras no le espera nada, la salud no alcanza para todos, la comida no alcanza para todos, la educación y la justicia".













Mike Roberto Colomer presume su nuevo peinado e insiste que ante las condiciones económicas y sociales de su país, Honduras, tiene que buscar mejor destino para su familia, no estamos inmigrando porque queremos, inmigramos por la necesidad de buscar mejor destino para la familia.

Insiste en entrevista que migra por la necesidad de empleo, tiene dos títulos, diplomas, ha sido miembro de la marina de su país, pero eso no le da garantía de trabajo en su pueblo natal, tiene un hijo enfermo y lo obliga a buscar empleo, recursos económicos, necesita 5 mil 200 pesos mensuales por medicamentos, convulsiona, el país está tan duro que no me alcanza el dinero "para mantener bien la salud de mi hijo".

Mi hijo tiene siete años de edad, convulsiona, tiene pie plazo, tiene dañado el cerebro, si no tuviéramos necesidad económica no buscara llegar a los Estados Unidos de América, no estuviera tirado en esa acera tirado en el piso, es bien difícil mi país, es tan pequeño que no alcanza para todos la educación, la salud, la justicia no alcanza para todos, narró.

Pese a tantos estudios que tiene es difícil encontrar un empleo en Honduras, uno puede estudiar lo que sea pero es difícil emplearse, creo que el gobierno debe hacer algo para que la gente no siga inmigrando, pero eso no le importa, creo que le importa más las remesas que uno envía desde los Estados Unidos de América, me imagino que el gobierno se queda con algún porcentaje, no queremos hacer lujo sino ganar dinero para la salud de la familia, insistió Mike Roberto Colomer Reyli.