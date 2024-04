Giani: Una mujer que lucha por recuperar la movilidad

Hace más de un año, Doña Giani, quien vive en la colonia Democrática, sufrió una caída en su hogar al regresar del trabajo. Lo que parecía ser un simple golpe, con el tiempo se convirtió en una lesión en la columna que le ha causado una pérdida progresiva de movilidad. Los médicos le han indicado que necesita una cirugía, la cual se realizaría en Tapachula, pero para su familia el traslado resulta inalcanzable económicamente.

"Me programaron para ir a Tapachula, fuimos dos veces, pero por lo económico me salía muy caro. A la tercera cita, ya no pude ir por no tener dinero, soy de bajos recursos", menciona Doña Giani.

Cada traslado a Tapachula en ambulancia tiene un costo de 20 mil pesos, una suma difícil de cubrir para su familia. Actualmente, recibe ayuda de una iglesia, pero necesita medicamentos para el dolor, pañales y otros insumos.

"Quisiera volver a levantarme de esta cama porque con este calor y mi esposo que no puede trabajar, estamos en la pobreza por no tener suficiente", lamenta.

Doña Giani, que era vendedora ambulante en el centro de Tuxtla, sufre junto a su esposo, quien ha perdido la vista debido a la diabetes, y su hijo, que padece una enfermedad que le impide trabajar. Por ello, hace un llamado a la sociedad para que puedan apoyarla a fin de poder someterse a la cirugía y recuperar la movilidad.

"No se lo deseamos a nadie, esta enfermedad es demasiado triste. No poder ir al baño ni bañarse sola", añade.





Ante ello proporcionó un número de cuenta de la tarjeta SPIN 4217 4701 8510 6925, aquellos que deseen brindar su apoyo, o bien se pueden comunicarse al 961 303 7835.