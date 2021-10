Mujer víctima de violencia familiar, demanda justicia

Alba Guadalupe Cruz Arévalo, denuncia violencia familiar por parte de Jorge Alberto Hernández Morales, con quién ha vivido 22 años juntos y quien le exige la salida de la casa, aún en contra de la voluntad de su hija de 14 años de edad, Jhoana Paola Hernández Cruz.

Su vivienda se ubica en la zona centro de la capital, el hombre acusa de infidelidad a la esposa, contra quién exhibió fotos y videos en el Juzgado de lo Familiar en Tuxtla Gutiérrez.





La señora Alba Guadalupe sostiene que las imágenes no se trata de su persona, por lo tanto exige justicia, todo el peso de la ley en contra de su esposo, y por ello denunció ante la Fiscalía General de la República, por violación a la intimidad sexual, en contra del presunto agresor Jorge Alberto Hernández Morales, en el expediente 1661/2021.

La agraviada, originaria de Cintalapa, no tiene a dónde ir, no tiene familia en la capital, requiere de atención médica urgente, padece un sangrado, ha sido víctima de abandono de su esposo viviendo en la misma casa.

Su menor hija de 14 años, la niña Jhoana Paola, ha escrito un documento para presentarlo ante las autoridades ministeriales pero no le han dado la importancia requerida, la menor no desea la separación de su madre, exige la atención médica urgente pero no tiene mayores decisiones en medio de sus padres, la abogada defensora, expone que el agresor con la mayor injusticia y debe responder ante la ley por sus actos.