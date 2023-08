El Capítulo Chiapas del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria exigió este viernes 25 de agosto al Congreso del Estado descongelar la iniciativa de reforma al Código Penal para legislar la violencia vicaria por interpósita persona, suman 64 caos denunciados en la entidad y no se tienen sentencias, el caso más complicado ocurrió en Amatán en marzo de este año 2023 donde un padre envenenó a su esposa y cinco hijos falleciendo dos de ellos.

La abogada Aylin Leticia Rodríguez López, dijo que es necesario que se escuche este llamado en todos los ámbitos de la vida social y política de Chiapas, una de cada tres mujeres sufren algún tipo de abuso y violencia a lo largo de su vida, los agresores van encontrando nuevas formas para ejercer control y daños en contra de su víctima principal, y nos encontramos con la violencia vicaria o por interpósita persona.

Mujeres exigen al Congreso de Chiapas la aprobación de la Ley Vicaria / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Es y ha sido una ley viable en los que ya se presentó, falta Chiapas, mientras que en Puebla y Ciudad de México ya hay agresores vinculados a proceso por este delito, lamentablemente no se hace efectivo el artículo 2 y 4 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para la protección contra el abuso del que sufre la mujer; “una madre violentada es igual a hijos e hijas violentados y aun así no hay acciones y el riesgo es que se volverán violentadores”.





Llevamos 24 estados con la Ley Vicaria aprobada, hay atrasos en los estados más machistas o con detractores políticos como es el caso de Chiapas, cada día llegan entre 8 y 10 mujeres sufriendo violencia vicaria pidiendo ayuda y contención, somos 3 mil 639 mujeres madres registradas en el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, 7 mil 742 infancias se encuentran sufriendo violencia vicaria.

En Chiapas hay registros de al menos 64 casos confirmados de este delito, por ello eximimos la aprobación de la Ley Vicaria por Interpósita Persona en el Estado de Chiapas presentada en junio del 2022 en el Congreso del Estado para que se proteja a los que son víctimas directas, refirió.

Como madre sobreviviente y representante de todas las madres y las infancias que viven esta violencia vicaria les pido que hagan que se escuche nuestra voz, nuestra petición para que se legisle en contra de la violencia vicaria por interpósita persona, un agresor jamás será un buen padre, ya no más hijos rehenes, expuso.

Lamentablemente la iniciativa presentada no se ha dado lectura, ni se ha enviado a comisiones para estudio y dictamen, no entendemos las razones, no obstante que la violencia va en aumento, se desprotege a las mujeres y las infancias, es un tema de ideología machista en el estado, si bien hoy el poder legislativo está en receso debe aprobarse en un periodo extraordinario de sesiones, dijo.