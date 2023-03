Mujeres rompen barreras en lo empresarial y gastronómico pese a falta de financiamiento

Las mujeres han ido rompiendo la cultura patriarcal, los estereotipos y la exclusión para destacar en la academia, en la política, en las empresas, principalmente en la gastronomía y turismo, el éxito ha sido posible por el respaldo de su familia, el esfuerzo, el empeño, el entusiasmo y la constancia y la tenacidad están presentes, aunque permanecer en el sector empresarial no ha sido fácil, sobre todo, por la falta de financiamiento de instituciones públicas y privadas.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, María Eugenia Pérez Fernández, explica que además de cumplir con las obligaciones familiares, con el esposo o estando solas, ha sido posible destacar en el ámbito empresarial, las mujeres nunca se vencen, trabajan arduamente, lo hacen en varios turnos, enfermeras, doctoras, psicólogas, maestras y desempeñan otras actividades, son multifacéticas.





Explica que además de cumplir con las obligaciones familiares o sola ha sido posible destacar en el ámbito empresarial / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Sostiene que la familia son fundamental, la paz y la armonía y eso se transmite en la empresa, fomentar el amor en la patria, al trabajo y en la sociedad, al que trabaja le tiene que ir bien, para sostenerse hay un refrán, es importante llegar y es más difícil sostenerse, son 36 años de pertenecer al sector empresarial y he salido a conquistar otros territorios, "mis empresas del sector turístico son chiapanecas y aquí pagan impuestos, las ganancias y mis utilidades aquí las reinvierto".

Las mujeres hace muchos años no tenían ni derecho al voto, no podían destacar en otros ámbitos como el empresarial, social, laboral, político, cultural y artístico, se ha ido avanzando y en su caso, la enseñanza fue de sus padres desde la etapa que les tocó vivir en Chiapa de Corzo, incursiona en las empresas muy jóven, sus colaboradoras son en su mayoría mujeres y no admite acoso laboral, la clave del éxito es el trabajo, innovar, la constante adaptación a las circunstancias de todo tipo.









Mientras tanto, la empresaria Guadalupe Gallegos Gordillo, dedicada a las empresas de gastronomía, sostiene que el no darse por vencida es la clave del éxito, inició en el sector empresarial en agosto de 1982, está por cumplir 41 años en la industria gastronómica, aunque en los últimos cinco años ya no es buen negocio, no ha sido fácil trascender, hay que levantarse muy temprano, hay que hacer alianzas, desempeñar varios roles, ha vencido muchas barreras, elegir un negocio dedicado a la comida fue por disponer de tiempo para cuidar a mis seis hijos, darles la atención y los estudios.





Guadalupe Gallegos Gordillo, dedicada a las empresas de gastronomía, sostiene que el no darse por vencida es la clave del éxito / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Las barreras han sido económicas, hace muchos años había menos restaurantes, el gobierno del estado, ñ ahora no nos compra, el dinero no está circulando, no hay apoyos "porque no hacemos quemas de oficinas, no quemamos archivos, no bloqueamos calles, a esos sí les dan, a nosotros no, nosotros tenemos que trabajar por nuestra cuenta, nos ha ido muy mal por los bloqueos constantemente, Chiapas está estancado en cuestión turística, ya pienso en jubilarme aunque es fantástico y fenomenal el trabajo".





Es un placer hacer de comer, es un trabajo muy bendito, la gastronomía nos permite ciertas libertades, hay más historias de éxitos, aunque hubo un acontecimiento que cimbró a la familia, la enfermedad de uno de sus hijos que le amputaron una pierna, la hemos superado pero la unidad de la familia nos ha permitido salir adelante, algunos gobiernos han apoyado al sector turismo, hoy no se escucha la presencia de la Secretaria de Turismo, no hay convenciones, había la carrera panamericana, exposiciones de productos orgánicos, había más comensales en los negocios, hoy no tenemos financiamiento, nos reactivamos con los propios recursos, muchos negocios han tenido que cerrar, enfatizó.





La maestra María Enriqueta Burelo Melgar, cuenta que ha logrado desde los 21 años participar en la academia / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Por su parte, la maestra María Enriqueta Burelo Melgar, cuenta que ha logrado desde los 21 años participar en la academia, en los últimos años en el sector empresarial con dos socias más, su cafetería ha sido espacio de encuentro de muchas mujeres, de exposiciones culturales y de presentación de libros, celebra encontrarse con ex alumnos que hicieron su servicio social en la Universidad Autónoma de Chiapas y le agradecen haber sido parte de sus procesos formativos, en alguna etapa de su vida ejercicio el periodismo tanto en la Ciudad de México, como en Chiapas, también ha sido funcionaria pública estatal y municipal, pero ahora su pasión es destacar desde su negocio

En este espacio damos talleres, cursos y diversas actividades dirigido a las mujeres, llevamos ya dos años, nos sentimos satisfechas, es un punto de referencia para las mujeres, aquí muchas han llorado, han platicado, nos hemos abrazado, hemos realizado círculo de mujeres para que salgan adelante, para que se empoderen porque a muchas se les hace complicado denunciar y hay que darles a conocer sus derechos y sus grandes posibilidades de éxito.





Marycarmen Ponce, empresaria de agencia de viajes, narró que durante 15 años ha tenido mucho éxito / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En ese sentido, Marycarmen Ponce, empresaria de agencia de viajes, narró que durante 15 años ha tenido mucho éxito, ello ha sido posible por el respaldo de la familia con quien incursionó primero en la industria de la construcción, pero ahora ser parte del sector turístico ha sido un poco complejo por la crisis económica, se tiene que innovar constantemente y saber vender los destinos turísticos, lo que es complicado es enfrentar los problemas sociales con los bloqueos de carretera y la toma de casetas de las autopistas, no obstante el deseo es mostrar a Chiapas, al sureste y a México al mundo para atraer visitantes.

