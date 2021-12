A la baja el precio del Gas LP en Tapachula: CRE

De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), del 4 al 11 de diciembre, el precio del gas licuado de petróleo (LP), será de 21.93 pesos en Tapachula, precio más bajo de los últimos meses, lo que representa un respiro económico para las familias.

Y es que hace un mes, el kilogramo de gas lo en la ciudad alcanzó los 24.85 pesos y en octubre alcanzó su precio máximo, 25.45 pesos, ya que durante la mayor parte del año la tendencia fue a la alza.

Ante esta significativa disminución las familias tapachultecas podrán adquirir el tanque de gas lp de 30 kilogramos en 657.90 pesos, es decir 87. 95 pesos menos que hace un mes, y el tanque de 20 kilogramos en 438.6, equivalente a 58.4 pesos menos que el mismo periodo de tiempo





.

El energético presenta su precio más bajo en los últimos meses / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Betsabé Robles, de oficio ama de casa, afirmó que a pesar de que el gas lp presenta una disminución respecto a meses anteriores, no representa un gran beneficio para las familias, porque la canasta básica se ha incrementado.

Dijo que no se puede celebrar esta disminución ni dar las gracias al gobierno, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no subiría el precio de este energético, lo cual quedó solo en promesas.





También puedes leer: Comercios y restaurantes sobreviven a la alza de precios tras la pandemia





"Afortunadamente el gas ha bajado un poco respeto a meses anteriores, pero no sirve de mucho porque otros productos básicos han subido de manera significativa, representando un duro golpe en el bolsillo familiar, ya que el dinero no alcanza para nada", abundó.

Por su parte, Wilber Velázquez, indicó que el que baje el gas lp no tiene un gran impacto, porque por otro lado son afectados por las empresas gaseras quienes no dan kilos completos, lo cual afecta a las familias.

"De nada sirve que baje el gas si las empresas no dan kilos completos, y no podemos hacer nada como usuarios, ya que no hay oficinas de la Profeco en la ciudad, por lo que estamos indefensos ante estos abusos", sostuvo.