Aborto para mujeres debe ser atendido en sector público y privado: Diputados

Los médicos del sector público y privado están obligados a brindar una atención de calidad a las mujeres que soliciten la práctica de un aborto, tras dictamen médico que compruebe que el embarazo sea producto de violación, cuando la madre corra peligro de muerte y cuando se determine que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas, explican diputados del Congreso de Chiapas.

El presidente de la Comisión de Justicia de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, responsable de emitir el dictamen de la reforma al artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas, aprobado el pleno el martes pasado, explicó que los médicos tanto públicos como privados tendrán que acatar esta nueva disposición legal.

Señaló el legislador de Morena que al dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eliminar la temporalidad para practicar el aborto, se enviará el dictamen a la SCJN y esta dirá que se ha resuelto y que se reformó el artículo 181 del Código Penal para el Estado de Chiapas, y que las y los médicos deberán que cumplir con esta disposición y las agraviadas tendrán la oportunidad de presentar su solicitud para que se le practique exhibiendo dictamen de uno o varios médicos.





Los médicos están obligados a hacer el aborto, es un contexto que va a llevar muchas cosas su atención, hay muchos hospitales del sector público que no cuentan con lo necesario para la atención de las mujeres, esto es lamentable para Chiapas, es una ley para todo el sector público y privado, por los derechos que se ha establecido en el Código Penal para el Estado de Chiapas, están obligados los médicos a atender a las mujeres, puede haber quien se niegue pero habrá que solicitar otro médico.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión d Hacienda, Felipe Granda Pastrana, diputado de Morena que no asistió a la sesión del martes pasado y no aprobó la reforma al artículo 181 del Código Penal para el Estado Chiapas, señaló que se da cumplimiento a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó que asistir a la sesión se hubiera abstenido porque es un derecho de las mujeres y es un asunto de las mujeres y no puedo meterme a tomar decisiones, yo se los dejo a las mujeres.

También no hay una obligatoriedad, quien no quiera ejercerá sus derechos, ya verá la forma de ponerse de acuerdos con los médicos que se nieguen y las mujeres que soliciten servicios para abortar.

En su momento, la diputada Floralma Gómez Santiz, del PVEM, dijo que solo se ha eliminado la temporalidad de 90 días a partir de la concepción y se ha establecido el derecho al aborto por casos de violación, por malformación congénita y por peligro de muerte para la madre, aunque en realidad nos quedamos corto, lo que debimos haber aprobado es la despenalización del aborto.

La presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, expuso que quienes así lo requieran tendrán que acceder a servicios gratuitos en el sector público en espacios de calidad, la vida de las personas no debe correr riesgos, lo ideal es quitar el delito, lo que debemos garantizar desde las instituciones del sector salud es instalaciones adecuadas, seguramente que las mujeres tendrán que presentar un papeleo, aunque no debemos revictimizarlas.