Si hubieron lesionados en accidente de puente colgante en la Cueva del Mamut

San Cristóbal de las Casas.- A 7 días de haber ocurrido un accidente en el Parque Agua de Pajarito mejor conocido como las Cuevas del Mamut, cuando el puente colgante se desprendió de los muros dónde se encontraba amarrado y que en este percance salieron lesionados varias personas, una de ellas salió de gravedad y se sabe que se fracturó la columna.

A pesar de que las autoridades y administradores de este parque se han negado a proporcionar más datos y que señalando el día del accidente que según no hubo personas lesionadas, estos comentarios son totalmente falsos, sino que de acuerdo a las imágenes una persona fue sacada por varios familiares porque no permitieron la entrada de paramédicos en el lugar.





Accidente en Puente colgante en la Cueva del Mamut si tuvo lesionados / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Al respecto, se sabe que una persona de nombre Rosa D. H. salió gravemente lesionada, ya que ella se encontraba en el puente colgante el pasado domingo 1 de enero, cuando este se desprendió y sufren accidente varias personas, la persona que sufrió graves lesiones en su anatomía fue trasladada al hospital de Caridad en San Cristóbal de las Casas dónde le diagnosticaron que tiene fracturada la columna, pero la operación cuesta 150,000 pesos, por lo que los familiares en una entrevista exigieron a los representantes del parque para que se haga responsable de los gastos porque según únicamente dieron 10,000 pesos.

Así también los mismos familiares informaron qué los representantes del parque turístico han manifestado que no se harán cargo de este grave problema que existe hacia ésta persona qué se fracturó al caer del puente.





"Nosotros ya hablamos con los representantes pero ellos no quieren pagar esa cantidad y que ellos no tienen nada que ver en el accidente, únicamente nos dieron 10,000 pesos pero nosotros exigimos que paguen esa cantidad de 150,000 para qué mi hermana pueda ser operada, porque los médicos así lo han dicho únicamente con una operación puede recuperarse, pero los representantes del parque no se quieren hacer responsables", señaló uno de los familiares de la víctima.

Lo anterior, al realizar un recorrido en el parque, se observó que el puente colgante que se desprendió el pasado domingo 1 de enero aún se encuentra sin ser reconstruido, únicamente se observó a 3 personas escarbando tierras, pero no tiene anuncios para evitar que toda persona se acerca en el lugar.





Si hubieron lesionados en accidente de puente colgante en la Cueva del Mamut / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





En el parque se encuentra un segundo puente colgante, a pesar de que existe un anuncio con la leyenda; "favor de no jugar en el puente", se observó que está en malas condiciones las tablas o los planchones que están amarrados en los alambres de acero, y se encuentran en mal estado pero la gente asi cruzaron entre tres o cuatro personas, pero en el lugar no existe ninguna vigilancia o alguna persona que pueda supervisar en las zonas de riesgo.





En el parque turístico Agua de Pajarito mide aproximadamente 10 hectáreas y en esta zona se encuentran, "dos tirolesas que no están funcionando, pero en el lugar nadie dio información el motivo del porque están suspendidos, así también se encuentran las palapas, así como la Cueva del Mamut", dónde se observó una enorme cueva, este último no existen personas que los puedan guiar a los visitantes y en el pequeño arroyo también se puede divertirse viajando en lanchas, para divertirse en cada una de estas áreas tiene un costo extra entre los 10, 15 y 25 pesos.

Y es así que este parque turístico es visitado por miles de personas ya que durante estos 7 días de enero rebasa a los 4,500 personas visitando la zona.





La mujer lesionada al caer el puente exige reparación de daño y pago de gastos médicos / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Hablando del mismo tema, se visitó también el parque turístico de Rancho Nuevo ubicado a unos 12 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, en este punto existe muy baja presencia de turistas porque la mayoría ya se regresaron a sus lugares de origen, pero en este parque la gente se divierten con la tirolesa, el paseo a caballo, las resbaladillas, así como las grutas.

Finalmente, en los parques turísticos todos los juegos es visitado por personal de Protección Civil quiénes les hacen el llamado y les advierten a los representantes de los parques de Agua de Pajarito y Rancho Nuevo, qué tomen en cuenta qué debe ser revisado constantemente esta diversión, principalmente la de tirolesa porque es la de mayor riesgo donde puede ocurrir un accidente, por lo que invitó a tomar todas las medidas necesarias para que los visitantes puedan disfrutar su estancia.