Trabajadoras de la Secretaría de Salud denuncian despidos injustificados

A finales del año 2022 fueron cesados 9 trabajadores de la Secretaría de salud, adscritos en el hospital de la Mujer en san Cristóbal de las Casas, siéndoles notificado su despido de manera verbal, desconociendo hasta la fecha como va el proceso de los despidos injustificados, ya que el administrador les manifestó que había una lista de los que ya no podrán trabajar en el Hospital.

Después de más de 12 años de estar prestando sus servicios en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas, siete enfermeras y dos médicos fueron notificados que ya no podrán ser re-contratados, porque según existe una lista de los cesados, sin motivo ni justificación alguna.

También puedes leer: Integrantes del FETECCH se manifiestan en el Congreso del Estado, exigen transparencia

Al respecto, las y los afectados en conferencia de prensa denunciaron que el administrador del hospital les notifico que ya no podrán trabajar en el hospital, esperan que las autoridades de la Secretaría de Salud en el Estado, les reintegre sus plazas convenidas con antelación ya que son el único sustento para la manutención de sus familias y no es válido que les sean entregadas u otorgadas a otras personas por convenir a intereses mezquinos de algunos funcionarios del nosocomio local.





A finales del año 2022 fueron cesados 9 trabajadores de la Secretaría de salud, adscritos en el hospital de la Mujer en san Cristóbal de las Casas pic.twitter.com/kLdBtNnsxj — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) January 7, 2023





“El administrador solo nos notificó de manera verbal, no dieron más detalles de nuestro despido, nosotros llevamos trabajando más de 12 años, y no se vale que a finales de 2022 nos avisaron que ya no podríamos ser re-contratadas, no existe un oficio del caso, según metimos varias incapacidades, pero todas las incapacidades fueron otorgadas y autorizadas por el ISSSTE, eso según es el motivo de los despidos”, denunciaron.

Indicaron que, luego del despido injusto, se trasladaron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a las oficinas de recursos humanos estatal, para preguntar qué es lo que había pasado sobre los despidos, el cual les fueron notificados que desconocen del despido de las 7 enfermeras y dos médicos.

Lo anterior, exigen al Secretario de Salud su intervención, ya que ellas y ellos quedaron sin empleo, y que desde que fueron cesados de sus trabajos, ahora existen nuevas personas trabajando en el hospital; “hay nuevos trabajadores y pensamos que esas plazas son nuestras, exigimos que nos reinstalen en nuestras áreas de trabajo”.