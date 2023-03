Alumnas reviven mural de la vergüenza en la Prepa 1 de Tapachula

Alumnas y alumnos de la Preparatoria 1 de Tapachula, revivieron el mural de la vergüenza, ya que el instalado por sus compañeros de la mañana fue retirado por los profesores de esa institución educativa.

En el mural se podía leer, “ya no más violencia”, “alto al acoso”, "los maestros no me cuidan, me cuidan mis amigas”, “solo la justicia trae paz” y “pedimos justicias” fueron algunas de las pancartas que colocaron.





Las alumnas también encararon a algunos maestros que entraban y salían de la institución, pero nadie les daba una respuestas y todos se hacían los occisos a las preguntas que les lanzaban.

En el mural también se colocaron nombres de los maestros que acosan y violentan a las estudiantes de esta institución educativa de prestigio en la ciudad, pero que está quedando mal parada por los señalamientos.









Las y los inconformes colocaron de nuevo el mural de la vergüenza para que las autoridades los escuchen y en apoyo de sus compañeras de turno de la mañana que fueron amenazadas.

Las alumnas también realizaron algunas pintas y colocaron su manos en las paredes con pintura roja como símbolo de la sangre, dolor y el sufrimiento que viven al interior de la escuela.





Encararon a algunos maestros que entraban y salían de la institución/Foto: Manuel Núñez | Diario del Sur





Las alumnas terminaron sus actividades gritando algunas consigna frente a la Preparatoria de Tapachula como: “con falta o pantalón respétame cabrón”, no nos sexualicen”, “si toca a una tocan a todas”, “mujer escucha esta es tu lucha” y “a las niñas no se tocan no se matan”.

Las alumnas y alumnos tenían programado realizar una marcha, pero al final decidieron colocar de nuevo el mural y protestar afuera de la institución educativa