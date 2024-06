Alertan autoridades en no comprar en predio con irregularidades en Arriaga

Arriaga.- El predio conocido como Ampliación San Agustín de Iturbide, el cual se encuentra en la ruta carretera que conecta a esta ciudad con Tonalá, a escasos metros del desvío a la comunidad Ignacio Ramírez, continúa con problemas por lo que autoridades advierten en no caer en fraudes de personas que se están aprovechando de la situación para vender lotes cuando no son de su competencia ni tienen el sustento legal para hacerlo.

Las autoridades estatales han dado a conocer que dicho predio no puede ser fraccionado, loteado o vendido en su totalidad por ninguna persona, pues se trata de un fideicomiso agrario, en el cual se sigue con el proceso legal correspondiente, por lo que autoridades piden a la ciudadanía no dejarse sorprender pues este predio aún sigue con irregularidades.

Advertencia sobre el predio el cual lo venden de forma ilegal para realizar fraudes a los habitantes / Foto: Omar Ruiz / El Heraldo de Chiapas

Detallaron que todas aquellas personas que han comprado, acudan ante la instancia correspondiente para checar la documentación y que no sea apócrifo el papel que se les está entregando, pues en este momento no se puede hacer venta de lotes ni del total del predio, el cual consta de cerca de 80 hectáreas.

“Todos aquellas familias que se les han vendido con papeles apócrifos y se encuentran construyendo verifiquen ante las instancias correspondientes su posesión”, detallaron las autoridades.

Asimismo dieron a conocer que se han derribado construcciones de viviendas debido a que no cuentan con el sustento legal correspondiente, por lo que esperan que la población atienda al llamado y no compre en este lugar que aún no cuenta con el proceso legal en regla, por lo que es necesario que verifiquen la legalidad de cualquier predio antes de adquirir algún lote, dijeron las autoridades.

Por su parte los demandantes dijeron que han encontrado documentos que han hecho notarios públicos de manera ilegal, quienes incluso corren el riesgo de perder su nombramiento ante estos documentos que han otorgado, y que se prevé sean parte también de la demanda que pretenden extender.

Esperan que las autoridades pronto puedan resolver esta problemática a fin de que los dueños puedan recuperar este predio que lleva 11 años de lucha, deseando que quede resuelta la problemática para que más personas no sean engañadas.

