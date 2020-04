Aplican sanitización en espacios públicos de Tecpatán

Tecpatán.- Personal de Protección Civil se dio a la tarea de realizar sanitizaciones en los diferentes espacios públicos de esta localidad, a fin de evitar un contagio que represente un riesgo en la población.

En esta zona se siguen llevando a cabo todas las medidas sanitarias posibles para evitar un contagio, pues autoridades municipales de salud en coordinación con agentes policiacos y los servicios de emergencia, continúan en su labor de prevención para el combate del Covid-19.

Fue así que el mercado y espacios públicos a donde acostumbra a llegar un número importante de personas para la realización de sus compras, fueron sanitizados por personal de PC, en el cual esperan hacer esto de manera continúa, toda vez que no quieren dar espacio a que exista algún tipo de contagio en la región.

Indicaron que el liquido arrojado no es dañino a la salud de los pobladores, sin embargo se tienen que desalojar los espacios públicos y se debe tener la protección adecuada a fin de este tipo de situaciones preventivas funcionen.

Al tiempo de informar que los operativos de prevención en las entradas y salidas de la ciudad están de forma permanente, en donde se le toma la temperatura a los viajantes, y se le hace una serie de preguntas, además de aplicar las fumigaciones pertinentes.

Finalmente, ahora que fue anunciada la fase 3, autoridades de esta localidad han iniciado una campaña exhaustiva para invitar a la población a no salir de sus hogares y permanecer lo más posible en casa, augurando que pronto todo volverá a ser como antes si se llevan los protocolos adecuados.

