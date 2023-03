Desconocen a Jerónimo Ruiz dirigente de artesanos de Santo Domingo en San Cristóbal

San Cristóbal de las Casas.- Más de 300 locatarios se han unido en contra del dirigente de artesanas y artesanos de Santo Domingo Jerónimo Ruiz, la denuncia es que se ha incrementado el pago mensual para poder vender sus mercancías que mantienen ocupados de manera ilegal en ésta alameda desde hace varios años.

En entrevista, las y los artesanos señalaron que Jerónimo Ruiz dirigente de los artesanos pretende tomar el control total del lugar, ahora está cobrando 300 pesos mensuales por artesano y que hay más de 1000 vendedores de artesanía en el lugar, y al mes se recaba más de 300,000 pesos.





Artesanos de Santo Domingo en San Cristóbal desconocen a Jerónimo Riuz / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





"Nosotros desconocemos a Jerónimo Ruiz porque él nunca nos llama en reuniones, ahora lo desconocemos porque según un velador que está cuidando los puestos le está pagando 10 mil pesos mensuales, pero el velador ya le preguntamos y dice que es menos de 10 mil está cobrando y ya no estamos de acuerdo pagar los 300 mensuales y hay más de mil artesanos en Santo Domingo, si suman esa cantidad sale más de 300 mil al mes y dónde se va ese dinero", señalaron las y los artesanos.





Así también señalaron que hay mujeres y hombres que llevan vendiendo más de 40 años en la alameda, por lo que exigieron respeto a las y los vendedores en esta zona, "ya no nos vamos a dejar y pedimos la intervención de las autoridades porque es muchísimo dinero que se está regalando".

"Nosotras y nosotros queremos pagar un policía privado o un velador, pero ya el dinero ya no lo vamos a dar a Jerónimo porque no nos ha tomado en cuenta, no sabemos dónde se va el dinero pero hoy nos juntamos y ya acordamos que Jerónimo lo desconocemos totalmente y ya no es el líder de artesanos de Santo Domingo", concluyeron.