¡Comienza la cuenta regresiva! Dan plazo de 48hrs para destituir a la presidenta de Teopisca

Teopisca.- Nuevamente representantes de varias comunidades del municipio de Teopisca se manifiestan frente a la presidencia municipal de este municipio, quienes exigen que sea desaforada la alcaldesa Josefa María Sánchez Pérez de los malos manejos de recursos y a partir de hoy empiezan las manifestaciones.

Al respecto, Javier Velázquez Díaz representantes de comunidades de la zona altos de Teopisca, acompañado de autoridades de 28 comunidades se manifestaron frente a la presidencia municipal para exigir al gobierno y el congreso del estado que sea desaforada la presidenta municipal, ya que por las constantes denuncias que hay en su contra por falsificación de firmas y desvío de recursos debiera de ser destituida de su cargo.





"Estamos aquí nuevamente para exigir a la presidenta municipal esclarecer sobre los faltantes de varios millones de pesos, porque a mí me acusó cuando era yo tesorero municipal de 9 millones y medio, que según no aparece y por eso me destituyeron de mi puesto, ahora resulta que hay 36 millones de pesos más y dónde está ese dinero, por eso estoy dando la cara para que se esclarezca esos millones de pesos, yo prefiero ir a la cárcel pero como luchador social o para exigir que se cumplan las demandas de pueblo, pero como ratero no, porque no lo soy, yo y la gente que están aquí exigen que se esclarezca", señalo Velázquez Díaz.

Indicó que el municipio de Teopisca cuenta con 89 localidades entre comunidades, colonias, ejidos y Barrios, y dan un plazo de 48 horas para que la presidenta municipal se vaya, "después de ese plazo si no se ha ido tomaremos otras medidas como son: bloqueo carretero".





Por lo que hizo un llamado a las autoridades y el congreso del estado desaforarla a Josefa María Sánchez Pérez para que puedan realizar las investigaciones correspondientes de los millones de pesos que presuntamente no aparecen y recordó que fueron más de 40 días de bloqueo carretero solo para que Sánchez Pérez sea presidenta, pero también dijo que el pueblo pone y luego lo quita.

Finalmente, aseguró que desde que entró como presidenta municipal únicamente ha hecho una obra y no que es posible que en algunas comodidades estén conformes y que además varias personas han sido corridas de sus trabajos de manera injusta, pero que aún siguen apareciendo en la nómina del ayuntamiento.