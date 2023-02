Habitantes de Teopisca exigen frente al congreso la destitución de la alcaldesa

Tuxtla Gutiérrez. - El municipio de Teopisca sigue siendo escenario de conflictos políticos y sociales, ahora con una exigencia de diversas comunidades que solicitan al Congreso del Estado la destitución de la presidenta municipal sustituta, Josefa María Sánchez Pérez, a quien acusan de malos manejos de los recursos públicos.

Una comisión de habitantes de Teopisca se presentó ante el poder legislativo del estado en la capital chiapaneca para plantear que la presidenta municipal ya no cuenta con la confianza del pueblo, y que debe ser sustituida debido a sus decisiones sin consultar al pueblo, sin incluir a las comunidades en la toma de decisiones y con un ejercicio discrecional de los recursos públicos.

Según la señora Petra González Romero, no hay gobierno en Teopisca, no hay servicios públicos municipales y no hay ejercicio del cargo constitucional, por lo que la alcaldesa debe dejar el cargo de inmediato. En ese sentido, 52 comunidades están exigiendo la salida de la presidenta municipal, como lo explicó la señora Virginia Hernández Ramírez, enfatizando que ahora es todo el pueblo el que está en contra de la alcaldesa y debe ser destituida.

El nombramiento de Josefa María Sánchez Pérez como presidenta municipal sustituta ocurrió el 22 de septiembre del 2022, tras una larga lucha para ser designada, y siguió una serie de bloqueos en la carretera San Cristóbal de Las Casas - Comitán de Domínguez a la altura de Teopisca.

Este conflicto político y social en Teopisca se agudizó a partir del nombramiento de Luis Alberto Valdés Díaz como presidente del Concejo Municipal de Teopisca el 24 de junio del 2022, que enfrentó un rechazo unánime de las comunidades tras el asesinato del presidente municipal constitucional del PVEM, Rubén Valdés Díaz, el 8 de junio del mismo año.

El Congreso del Estado deberá designar a otra persona que cumpla con el mandato legal de gobernar para servir a las comunidades, barrios y cabecera municipal. Mientras tanto, la tensión en Teopisca sigue en aumento, y se espera una respuesta del poder legislativo estatal ante esta exigencia ciudadana.