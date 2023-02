Se esperan acuerdos en la UPN unidad 071 para nombrar director interino

Tras negociaciones con autoridades educativas, se prevé que a partir del lunes la Unidad 071 de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Tuxtla Gutiérrez, logre acuerdos para la asignación de un director interino, que saque adelante los pendientes administrativos, principalmente, la firma de documentos de más de 600 egresados del 2020 a la fecha, y otra cifra superior a los 200, que deben egresar en junio al concluir el ciclo escolar 2022-2023.

El conflicto político administrativo de la Unidad 071 de la UPN, se ha mantenido desde octubre del 2022, mientras los egresados esperan tener a tiempo la documentación de la culminación de sus estudios para poder participar en el examen de opción por una plaza en el sistema educativo a través de la Ley General para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

También puedes leer: Alumnos de la UPN en la cuerda floja, por falta de autoridad no pueden validar su carrera

Ayer, el estudiantado apostado en la institución de educación superior localizada en la colonia 24 de Junio en Tuxtla Gutiérrez, una vez más lamentó las condiciones que se han generado, no obstante que la educación es la herramienta fundamental para el progreso y el desarrollo.





Tras negociaciones con autoridades educativas, se prevé que a partir del lunes la Unidad 071 de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Tuxtla Gutiérrez, logre acuerdos para la asignación de un director interino pic.twitter.com/KmQpW5XwYk — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) February 17, 2023





Indicaron, que desafortunadamente no han podido participar en el proceso pasado de exámenes para competir por una plaza por la falta de documentos que comprueben la culminación de su carrera.

Los estudiantes recordaron que el problema se generó desde la llegada de José Bastiani Gómez, en enero del 2021 como director, pues éste no firmó documentos para los egresados, lo que generó rezago y tras su destitución en octubre del 2022, hubo mayor conflicto, mientras que el nombramiento como Enlace Institucional de Alonso Méndez Guzmán, no resolvió la situación ya que no estaba facultado para firmar documentación.





Egresados esperan tener a tiempo la documentación de la culminación de sus estudios para poder participar en el examen de opción por una plaza en el sistema educativo / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Actualmente no hay clases en la sede de la UPN de la capital desde el 31 de enero en exigencia del nombramiento de director; por lo que docentes y alumnos propusieron a la terna conformada por los profesores Miriam Gómez Ordóñez, Elda Pérez Guzmán y José Edgar Hernández Palacios, para avanzar en las soluciones.

Por ahora el reclamo de los estudiantes de 8º semestre de la Unidad 071 de la UPN son sus documentos porque no pueden participar para competir por una plaza por lo que urge el nombramiento de un director, que emane de una convocatoria bilateral.

Es importante mencionar, que es durante este conflicto y cierre de la institución en la que voces de catedráticos han declarado la posible venta de tesis, citando entre los responsables al ex subdirector Carlos Ramos Blanco, que junto con varios docentes designaban a los estudiantes sinodales a modo, para no tener problemas para aprobar los exámenes a cambio de cantidades de dinero, por lo que la Secretaría de Educación como la Secretaría de la Honestidad y Función Pública que investiga las denuncias de corrupción.