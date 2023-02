Magisterio vandaliza Salón Tiffar, rechazan aprobación de informe financiero

Militantes de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) vandalizaron las instalaciones del Salón de Fiestas Tiffar, en el oriente de Tuxtla Gutiérrez, donde se realizan los trabajos del congreso seccional para la elección del nuevo comité ejecutivo seccional, desde este martes hasta el próximo domingo.

Esta sección sindical es liderada por Angel Paulino Canul Pacab, como delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, luego de que desde el 2016 venció el periodo estatutario de Julio César León Campusano, y de acuerdo con las bases, se pretende imponer al charrismo sindical.

En ese sentido, Mario Roldán, representante del Bloque Democrático de la sección 40 del SNTE, expuso que existe la gran amenaza de que el resultado del congreso seccional que ha iniciado en la capital del estado sea la imposición, la antidemocracia, el charrismo sindical, pues la comisión ejecutiva ha realizado un acarreo para congregar a 360 delegados.









"Ello con la finalidad de que fuera aprobado su informe financiero de la sección 40, por ello, reprobamos y no aceptamos ese informe financiero que da a conocer un gasto de 350 millones de pesos, quienes han sido nombrados como delegados no son representantes del magisterio, desde aquí al 14 de marzo, iremos dando a conocer las irregularidades".

"Hemos presentado ante la Fiscalía Metropolitana de Distrito, una denuncia penal en contra de Julio Cueto y Ángel Paulino Canul, por violencia de género en contra de la compañera Luvia Ramos Bielma, que por exigir sus derechos y respeto a los reglamentos y las leyes agredida verbalmente y limitada de su participación política en este pleno de la sección 40 del SNTE", explicó Roldán.









Abundó que "Luvia Ramos Bielma es secretaria delegacional de una zona de telesecundaria, y e razón de que en dos ocasiones ha cuestionado a estos personajes, lo que se ganó es la marginación y la represión de sus derechos políticos sindicales, el llamado al Congreso del Estado es que esté al pendiente observando los congresos de la sección 40 y 7 del SNTE porque los charros van a querer imponer a la nueva dirigencia y no lo vamos a permitir".

"La postura del charrismo es que no haya quien cuestione al sistema educativo, por ello, como miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por ello no vamos a ser ni comparsas, ni serviles, no vamos a realizar planillas con el charrismo sindical, de lo que se trata es el respeto a las bases, y exigimos al magistrado Plácido Humberto Morales Vázquez, presidente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que actúe con imparcialidad y actúe contra el charrismo sindical".

Mientras tanto, el magisterio de la 7 del SNTE, después de su mitin realizado en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, marchó por el boulevard Belisario Domínguez hasta llegar a sus oficinas ubicadas en el libramiento norte poniente para instalar su congreso seccional en el que elegirán desde este martes y hasta el próximo domingo nueva dirigencia, donde se ha generado un caos por la interrupción del tránsito vehicular en el libramiento norte.