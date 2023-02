Alumnos de la UPN en la cuerda floja, por falta de autoridad no pueden validar su carrera

El vacío de autoridad y dirección en Unidad 071 de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) genera incertidumbre en los estudiantes, 600 egresados los últimos dos años y otros 200 a egresar en junio de este año, afirmó la profesora de tiempo completo Olivia Velázquez.

Es la falta de documentos firmados y sellados lo que excluye a éstos jóvenes del concurso por una plaza en el sistema educativo que les concede la Ley General para el Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), ya que que no pueden presentar examen al no comprobar que cursan el 8º semestre de su carrera.

Te puede interesar: Estudiantes de la UPN exigen asignación de director, anuncian marcha

Señaló que el problema crece para quienes presentaron exámenes profesionales y no tienen las actas de esos exámenes, porque no hay quien firme. La papelería y la cuestión administrativa que significa el trabajo cotidiano de la UPN está detenida, no hay autoridad competente, “estamos exigiendo el nombramiento desde el año pasado de un director. Propusimos una terna integrada por los docentes Édgar Hernández, Miriam Ordóñez y Elda Guzmán, para nombrar un interino y luego se empiece el concurso para la elección de un director, pero nadie responde.

Indicó que la Secretaría de Educación inventó en octubre del 2021 la figura de un “enlace institucional” a través de Alonso Méndez Guzmán, pero esa figura no existe jurídicamente y por ende no tiene autoridad.

Señaló, que el alumnado de los primeros semestres ni siquiera tiene matrícula, además hay problemas con los que acaban de egresar del 8º semestre porque no hay quien firme sus certificados, la firma debe ser de una autoridad oficial.









“Solo de los egresados y egresadas de abril del 2022 suman 600 alumnos, más otros 200 que están próximos a egresar en junio, van a estar en la misma situación que quienes ya finalizaron estudios. Lamentablemente, ignoran nuestras peticiones y se van acumulando los problemas”, al tiempo de reiterar que la figura de enlace institucional no sirve de algo.

¿Sabes que pasó en la UPN 071 Tuxtla Gutiérrez?

El problema se genera, cuando se impone como director a José Bastiani Gómez en enero del 2021 sin consultar y sin realizar el procedimiento legal. Eso generó rechazo de la comunidad universitaria porque este señor empezó a actuar de manera arbitraria y no generó su firma electrónica para sacar adelante la documentación.

“Bastiani Gómez contrató gente de fuera y excluyó a la gente de la UPN abusando del poder y se negó al diálogo en beneficio de nuestra institución que es pública y que “no es patito”, señaló.









Decidimos pedir que se fuera de la dirección e iniciamos el ciclo escolar 2021-2022 con la toma de las instalaciones que se entregan en octubre del 2022 con la destitución y el nombramiento de un enlace institucional.

Dijo que a Bastiani Gómez se le denunció ante la Secretaría de la Honestidad y Función Pública por Corrupción ya que tiene tiempo completo en la Universidad Intercultural de San Cristóbal de Las Casas, medio tiempo en la UPN y medio tiempo en educación indígena.

“La figura del enlace institucional impuesta en octubre del 2021 no resuelve los problemas y no solo no tiene facultades, desconoce el procedimiento para la buena marcha de la Unidad 071 de la UPN. No sabemos cuáles sean los intereses, de quién o qué impiden que se nombre a un director o directora interina o dar paso al proceso de elección por convocatoria a un titular definitivo que es nuestra demanda principal”, apuntó.