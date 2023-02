Estudiantes toman las instalaciones de la UPN, exigen director a la universidad

Estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional (UPN) unidad 071 con sede en Tuxtla Gutiérrez, tomaron este martes las instalaciones debido a que llevan alrededor de seis meses sin la asignación de un director.

Ante ello, Antonio Nicolás Méndez Hernández presidente del Consejo Estudiantil, denunció que determinaron tomar estas acciones ante el incumplimiento de los acuerdos de las autoridades educativas.





Son más de 500 ex alumnos los que están a la espera del trámite de titulación / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“Subsecretaría nunca nos dio una respuesta ante la petición de un director, bien recuerdan los compañeros que hace seis meses se suscitó un paro, llevamos seis meses sin una respuesta, el día jueves de la semana pasada fueron unos maestros y entregaron un documento donde pedían que nos mandaran la convocatoria del director y hasta la fecha no hay nada”.









Méndez Hernández agregó que son más de 500 ex alumnos los que están a la espera del trámite de titulación, en tanto que están próximos a egresar más alumnos que de no resolverse esta situación, no podrán cumplir con el trámite de la conclusión de la carrera.

Pide la UPN es que nos solucionen este problema / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





“La UPN desconoce a los enlaces, al doctor Alonso, a la maestra Ana, los cuales nunca hicieron su función, así que lo que pide la UPN es que nos solucionen este problema, que nos manden los más pronto posible la convocatoria para que podamos tener un director y se puedan solucionar los trámites”.

Aseguró que en esta ocasión participan más de 200 estudiantes de la Licenciatura en Intervención Educativa y Psicología, de no obtener una respuesta en las próximas horas tomarán las instalaciones principales de la UPN y se sumarán estudiantes de otras subsedes.





Denunciaron incumplimiento de las autoridades educativas / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Cabe destacar que esta problemática surgió en agosto del año pasado, debido a que el director Bastiani, fue acusado de acoso y de desvío de recursos, además de que tanto alumnos como maestros desconocieron al entonces director.