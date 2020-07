Aumenta un 30% el abandono de mascotas

Liliana Eugenia Chong Quero, presidente de la fundación de perros de la calle dio a conocer que debido a la pandemia del coronavirus y la falta de recursos económicos, incrementó un 30 por ciento el abandono de perros y gatos en la Perla del Soconusco.

Mencionó, que este fenómeno se vive por el cierre de establecimientos, la falta de empleo y la crisis económica que viven miles de personas en esta ciudad, quienes optaron por abrir sus puertas para que sus mascotas busquen su propio alimento.

“Las mascotas son un miembro más de la familia, se tienen que cuidar, ya que son nuestros compañeros leales y dependientes. Son una de las mejores opciones para sobrellevar la soledad”, expresó.





Los perros buscan la sombra de árboles o carros para poder descansar en las horas donde los rayos del sol caen con mayor intensidad. Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





La médica argumentó, que desafortunadamente en esta ciudad no hay un centro donde se pudieran rescatar y llevar a los animales que son abandonados por sus dueños debido a la falta de economía para mantenerlos

Chong Quero, pidió a los tapachultecos que no abandonen a sus mascotas, que hagan lo posible por mantenerlos y les den una mejor calidad de vida, porque muchos animales han formado parte de la familia por años.

Mencionó, que ha visto en algunas colonias que tienen a sus mascotas, pero no los alimentan adecuadamente, por ende, tienen que salir a los puestos ambulantes, a los mercados o a otros lugares en busca de su alimento.

Señaló, que otro de los padecimientos que sufren los perros es que no los bañan, no los vacunan y no los atienden para darles sus tratamientos en las veterinarias, por ello, muchos con las altas temperaturas se llenan de sarna o de garrapatas y pulgas.

Informó que como fundación se encuentran apoyando a la Secretaría de Salud Municipal en las campañas de vacunación antirrábicas en las diferentes colonias de esta ciudad.

La entrevistada recomendó a las personas que tienen algún tipo de mascota las vacunen cada dos meses, porque la enfermedad de la rabia es mortal en perros, así como en humanos.









Explicó que la rabia suele contagiarse por la mordedura de un animal y que los principales a animales que propagan la rabia son los perros, murciélagos, coyotes, zorros, zorrillos y mapaches, por lo cual se debe vacunar a las mascotas.

Finalmente dijo que sabe de la problemática que se vive por la falta de recursos económicos por estas enfermedades, pero que se debe hacer un esfuerzo para que baje el porcentaje de mascotas abandonadas en esta ciudad.