"Carretera de la muerte": pobladores inconformes por aumento de caseta de cobro Tuxtla-SCLC

En respuesta al anuncio del aumento en el costo de peaje en la carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, los usuarios han mostrado su descontento, el costo ha aumentado 14 pesos, de 75 a 89, lo que ha sido considerado un robo por parte de la empresa española.

Gabriela Inés Rodríguez declaró en una entrevista para El Heraldo de Chiapas que el aumento en el costo de peaje es un robo debido a que las carreteras están en mal estado y no se les da el mantenimiento necesario. Además, los usuarios deben reclamar y hacer algo para detener estos aumentos constantes.

“Nos manifestamos en contra de los nuevos precios; pero si cada vez que vas a ocupar una carretera que está llena de hoyos, ¿En dónde está el dinero que cobran? Cada que pasas ya subió el costo, este incremento no es nuevo, no te avisan y les suben a las casetas", abundó.

Así también, se realizó un sondeo en la ciudad e indicaron que el costo es excesivo y la carretera se encuentra en malas condiciones, los trabajos de rehabilitación retrasan el tiempo de llegada, genera tráfico, además que esto provoca accidentes.

Un sondeo realizado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas reflejó el mismo descontento, con los entrevistados Samantha Lara, Jerónimo González y Adalicia Vázquez expresando su insatisfacción con el costo excesivo y las condiciones pobres de la carretera, las cuales causan retrasos, tráfico y accidentes.





Adalicia Vázquez destacó que el aumento no solo afecta a los usuarios que viajan diariamente, sino que también genera una cadena de incrementos en otros gastos, como la gasolina y el pasaje. Fernando Pérez Jonapá también consideró que el costo de peaje está fuera de contexto y impacta en la economía de la población de Chiapas y de los visitantes de la región.

"Yo creo que la vía libre puede ser una buena opción para presionar a la empresa y esta tome conciencia, que viajamos todo tipo de personas, para quienes tienen una economía muy alta, muy buena, pero los que no, los que van pagando pasaje, sería bueno como medida de presión para ver si ya se ponen las pilas y dejan de incrementar tantos los costos, porque no es de ahorita, ya que han venido constantemente incrementando y pues los ciudadanos somos tibios, no hacemos nada", señaló también Adalicia Constantino.

Las personas entrevistadas sugirieron la opción de circular por la carretera libre, a pesar de que el trayecto es más largo, para presionar a la empresa concesionaria a reducir los costos, los cuales han aumentado de forma constante desde el año 2020 hasta la actualidad.

Es importante destacar que esta carretera ha sido nombrada por la ciudadanía de San Cristóbal como la "carretera de la muerte", debido a la falta de mantenimiento y las condiciones peligrosas en las que se encuentra.

Se han registrado asaltos en esta vía de cuota y que los automovilistas han señalado que es una carretera insegura, pese a las denuncias no hay patrullajes de la Guardia Nacional división caminos y desafortunadamente el más reciente fue la mañana de este jueves donde una persona fue ejecutada a balazos sobre este tramo importante de cuota San Cristóbal - Tuxtla Gutiérrez a la altura del kilómetro 20.