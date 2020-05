Autoridad de San Cristóbal no da respuesta de atención a meseros desempleados

San Cristóbal de Las Casas.- Marco Antonio Sánchez quien labora como capitán de meseros, lamentó la nula respuesta y opciones de solución por parte de las autoridades municipales que encabeza Jerónima Toledo Villalobos, ya que hasta la fecha y a pesar de las peticiones de apoyo, no han sido atendidos.

Fue un grupo de 60 meseros independientes quienes por tercera ocasión levantaron la voz para pedir un apoyo económico y sobre llevar de una mejor manera los efectos negativos y la crisis económica que ha generado la pandemia del Covid-19.

Local Desempleados por pandemia piden ayuda a autoridades

Uno de los representantes y voceros del grupo de meseros, señaló que únicamente los han apoyado con una despensa, lo cual no es suficiente, sino que necesitan acceder a los créditos que está ofreciendo el Gobierno Federal, ya que no tienen cómo subsistir en esta época tan difícil por la contingencia sanitaria.

“Estamos levantando la voz de nueva cuenta porque no hemos recibido una respuesta ante las peticiones que le hemos hecho a la presidenta municipal, Jerónima Toledo Villalobos, nosotros hemos estado entregamos documentos semanas atrás para el apoyo federal, necesitamos recursos económicos y no hemos recibido respuesta”, dijo.





Señaló que se encuentran viviendo un momento crítico porque no hay trabajo, “no recibimos apoyo del gobierno, no tenemos patrones, nos hemos quedado en el olvido, ya fuimos a instituciones federales y no recibimos respuesta, cómo le vamos a hacer en este tiempo crítico, son tiempos difíciles, hablo ante la sociedad de San Cristóbal que también está en el olvido de la presidenta municipal”.

Por su parte, Marisol López Morales, dijo que apenas se encuentran sobreviviendo vendiendo pastelitos, bolis, gelatinas, “lo que podamos hacer porque tampoco tenemos un gran recurso para hacer cosas, salimos por grupos y nos estamos repartiendo las cosas y terminamos sacando como unos 50 pesos al día”.

“Soy madre soltera, por eso tengo el trabajo eventual, no tengo otro recurso, tengo dos hijos y mis hijos dependen de mí, tengo que ver la manera de buscar algo para la comida, la única despensa que nos dieron fue del DIF y hasta eso porque se les llamó y se les dijo que si no nos daban una respuesta, llevábamos dos semanas, nos íbamos a reunir para ir directamente al DIF de cinco en cinco hasta eso íbamos a cumplir las reglas”, concluyó.

