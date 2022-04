Ayuntamiento de Coita sin mantenimiento, regidores son expulsados

Ocozocuautla.- A seis meses de haber iniciado la administración pública del alcalde Coiteco Javier Alejandro Maza Cruz su cabildo ya está totalmente dividido y por consecuencia las cosas no marchan nada bien.

De acuerdo con un documento que los regidores María del Carmen Pérez de los Santos, Gustavo Rodríguez Méndez, Juventina Maza Ovando y Mario Iván Hernández Álvarez (segundo a quinto regidor respectivamente) emitieron a la opinión pública, donde hacen del conocimiento a la gente que les brindó la confianza en las pasadas elecciones, que hace unos días y por órdenes del alcalde morenista Javier Maza cerraron las oficinas que ocupaban ellos en la presidencia con el objetivo de que no tengan donde ejerce sus funciones como tal.

Este es el documento que los regidores emitieron / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

“Por la acción del alcalde nosotros los que suscribimos este documento, nos deslindamos de todo acto que ejerza sin la aprobación del cabildo y seguiremos en comunicación con la ciudadanía como siempre lo han hecho” dijeron los regidores inconformes.

Se sabe que la instrucción del alcalde fue porque los regidores en mención no aplauden todo lo que el alcalde quiera hacer o haga (pero él dice que como no están a su favor, están bloqueando su trabajo) y por eso les quitó sus oficinas con el objeto de que ya no lleguen a la presidencia.

Emitieron a la opinión pública que por órdenes del alcalde morenista Javier Maza cerraron las oficinas / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas

Lo cierto es que la falta de agua, seguridad y las promesas de campaña incumplidas se debe a que el cabildo está totalmente fragmentado y por consecuencia la población paga los platos rotos de lo que sucede al interior de la administración pública.