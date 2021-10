Ayuntamiento de Jerónima Toledo, usó recursos federales para gasto corriente

San Cristóbal de Las Casas.- Sin explicar si se trata o no de un desvío de recursos, el tesorero Armando Salvador Oltra Paniagua, dio a conocer que en la Administración anterior existieron préstamos de recursos federales a gasto corriente para cubrir la operatividad de gastos, “36.9 millones de pesos y tenemos cheques restantes en circulación por 3.5 millones de pesos”.

Durante una Sesión de Cabildo, destacó que no se ha recibido formalmente el área a su cargo y en los rubros de enero a septiembre de este año se recaudaron 93. 9 millones de pesos; del Fondo General de Participación del ramo 28, se recaudaron 196.9 millones de pesos, las aportaciones del ramo 33 que son los recursos federales, son 325. 5 millones de pesos.

“Otros recursos convenidos, 5.2 millones; y otros ingresos, 410 mil pesos: haciendo un total de 622 millones de pesos, de los cuales se gastaron en el capítulo mil, todo lo que se refiere a sueldos, 147 millones de pesos; materiales y suministros, 31.9 millones de pesos; servicios generales, 50 millones de pesos; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 25.8 millones de pesos; el pago de una deuda de 18,7 millones de pesos”, agregó.

Oltra Paniagua dijo que los gastos de inversión en muebles, inmuebles e intangibles, 1.7 millones de pesos; Inversión pública de 303 millones de pesos. “En bancos tenemos 9.9 millones de pesos; deudores diversos, 73.2 millones de pesos; en anticipo a proveedores, 230 millones de pesos; anticipo a contratistas, 24.8 millones de pesos. Es importante hacer mención que del dinero en bancos, nada más tenemos para gasto corriente, 47 mil pesos”.

“En lo que respecta a la Tesorería, en los registros de los pasivos, tenemos un importe de 127.4 millones de pesos, que están integrados de retenciones 8.8 millones; otras cuentas por pagar, son 118.4 millones de pesos; pasivos diferidos, 158 mil pesos; ingresos por clasificar, 12 mil 359 pesos. Es importante hacer mención que los números son muy alarmantes, pero se desglosa que para prestadores y servicios, tenemos 77.9 millones de pesos, en pasivos registrados contablemente y presupuestalmente”, indicó.





Informó que las cuentas contables, integradas en el anticipo a proveedores, anticipo a contratistas, están muy elevadas, “pero es importante también hacer mención que falta la depuración de saldos, es decir, hacer el registro contable a cada una de las partidas presupuestales correspondientes, falta trabajo, falta cerrar la cuenta, falta integrar expedientes técnicos, falta la aprobación de cabildo de la administración anterior a muchos procesos administrativos que prácticamente nos deja en un estado de indefensión para el arranque de la administración”.

En cuestiones de participaciones del fondo general, mencionó que hay un presupuesto que es estimado para la elaboración del presupuesto de egresos del año inmediato para el posterior, “ahí tenemos un rubro que se llama fondo general y tenemos presupuestado 176.6 millones de pesos. Lo que Hacienda ha mandado son 160.4 millones, es decir, todavía vamos a recibir 16 millones de pesos aproximadamente para los tres últimos meses de este año. Únicamente nos dejan 16 millones para estos 3 meses, cuando solo en la nómina mensual estamos hablando de 12 millones de pesos”.

“La recaudación del fondo general puede ser proyectado como está publicado en el periódico Oficial de la Federación, y ahí tiene la cantidad de 203.7 millones de pesos, contra lo recibido que son 160.4, estaríamos hablando de 43 millones de pesos si fuese que nos entregaran el 100 por ciento del recurso publicado, lo cual revisaremos directamente en Hacienda. Aun con esta cantidad, si lo dividimos en estos tres meses, quedan pendientes aguinaldos, todo lo que operemos en todo este tiempo. Haremos frente a la mala administración financiera”, enfatizó.

Por último, puntualizó que no hay nada de acuerdos en actas de Cabido, que den la certeza de que se tiene que pagar, “la ley es muy clara y las atribuciones del tesorero de no pagar absolutamente nada que esté fuera del presupuesto de egresos o que esté autorizado por cabildo. Pido al cabildo que me apoye que para las aprobaciones de muchas cosas, tengamos primero un análisis y después tener las autorizaciones durante nuestra encomienda”.