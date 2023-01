Becas sin ser pagadas, alumnos de prepa en Villaflores podrían quedar sin apoyo

Madres y padres de familia de la comunidad Cuauhtémoc municipio de Villaflores, denunciaron que les adeudan el pago del último bimestre del 2022 de las Becas para el Bienestar Benito Juárez a estudiantes de preparatoria.

Linda López Antonio madre de uno de los estudiantes afectados, señaló que son más de 50 los alumnos que acudieron este martes a la cabecera municipal para realizar el cobro, sin embargo, las encargadas de la oficina del citado programa social en la región frailesca, les manifestaron que no aparecen en la lista.

“Es una impotencia que se siente porque las mamás vienen de colonias de ranchos, gastando su pasaje… Uno entra a ver a las licenciadas de ahí y no nos dan información se portan mal, todos se echan la bolita ahí y no nos dan una solución”.

López Antonio detalló que mañana viernes 27 de enero es la fecha límite para que les realicen el pago, debido a que cerrarán el sistema y corren el riesgo de que muchos estudiantes se queden sin ese beneficio, el cual no es acumulable ni retroactivo.





Madres y padres de familia de la comunidad Cuauhtémoc municipio de Villaflores, denunciaron que les adeudan el pago del último bimestre del 2022 / Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Por su parte, Yeni del Rosario Gutiérrez Solís madre de familia y tutora de la misma institución de la frailesca, dijo que el día de ayer miércoles les confirmaron que acudieran este jueves a las oficinas localizadas en el municipio de Villaflores, con el fin de realizarles el pago correspondiente, pero al acudir, los nombres de los estudiantes no aparecen en la lista.

“Ya estando acá no pasaron sus nombres de ellos, entonces le digo para que nos citan si no iba a venir sus nombres, según dicen que fue culpa del director que no metió bien los papeles por eso ellos no pudieron hacer ese trámite”.

Ante ello pidieron que se atienda esta problemática lo antes posible y si es necesario, las autoridades exploren la posibilidad de cambiar los mecanismos del programa social, con el objetivo que los estudiantes no se queden sin ese recurso que les ayuda a continuar con sus estudios.